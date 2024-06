Un TikTokeur français impressionné par l’épreuve de mathématiques du bac marocain [Vidéo]

Le professeur de mathématiques et TikTokeur Lucas-Maths a récemment fait sensation en consacrant une vidéo à l’épreuve de mathématiques du baccalauréat marocain.

Sa vidéo, qui a rapidement cumulé des milliers de vues, met en lumière le niveau élevé de cette épreuve destinée aux bacheliers de la filière sciences-maths, et se montre particulièrement impressionné par sa difficulté.

Dans sa vidéo, Lucas-Maths affirme que l’épreuve marocaine de mathématiques est d’un niveau exceptionnellement élevé, comparable à celui des classes préparatoires en France, où les étudiants se préparent intensivement aux concours des grandes écoles. « C’est un sujet digne d’une classe préparatoire en France », déclare-t-il, impressionné par la complexité et la rigueur des questions posées.

Profitant de l’occasion, Lucas-Maths critique également le baccalauréat français, qu’il juge beaucoup moins exigeant en comparaison. Selon lui, le niveau des épreuves de maths en France a baissé, rendant le bac moins sélectif et moins formateur pour les élèves.

Lucas-Maths, de son vrai nom Lucas Goffinet, est un enseignant passionné de mathématiques et un créateur de contenu sur TikTok. Il est connu pour ses vidéos décalées où il compare les épreuves de mathématiques de divers pays, offrant ainsi une perspective unique sur les différents systèmes éducatifs. Avec son approche humoristique et pédagogique, il attire un large public composé d’étudiants et de curieux des mathématiques.

La vidéo de Lucas-Maths a généré de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Des élèves marocains ont exprimé leur fierté face à la reconnaissance du niveau de leur épreuve, quand d’autres ont estimé que l’épreuve de cette année est plus faible que celle des années précédentes compte tenu des trois mois de grèves qui ont émaillé l’année scolaire au Maroc