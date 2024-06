BOA : l’AMMC vise un prospectus relatif à l’émission d’un emprunt obligataire

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, mercredi, sous la référence VI/EM/017/2024 un prospectus relatif à l’émission par Bank Of Africa (BOA) d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.

Cet emprunt est composé de deux tranches « A » et « B » non cotées, avec un plafond de 1 milliard de dirhams (MMDH) et une maturité perpétuelle, indique l’AMMC dans un communiqué, notant que la période de souscription s’étale du 19 au 21 juin 2024 inclus.

Lire aussi | BCP : Visa de l’AMMC sur la notice d’information relative au programme de rachat

Pour la tranche « A », le taux d’intérêt facial sera déterminé, pour les 5 premières années, en référence au taux 5 ans, déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du Trésor (BDT) 5 ans, telle qu’elle sera publiée par Bank Al Maghrib en date du 13 juin 2024, augmenté d’une prime risque.

Concernant la tranche « B », le taux d’intérêt facial sera déterminé, pour la première année, en référence au taux plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du Trésor (BDT), telle que sera publiée par Bank Al-Maghrib le 13 juin 2024, augmenté d’une prime de risque.

Lire aussi | Vinci : visa de l’AMMC sur le prospectus relatif à une offre d’actions

L’AMMC précise que la prime de risque pour la tranche « A » se situe entre 220 points de base (pbs) et 230 pbs, alors que celle de la tranche « B » entre 210 pbs et 220 pbs.