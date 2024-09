« Le Liban est au bord du gouffre », s’alarme le chef de l’ONU [Vidéo]

« Le Liban est au bord du gouffre », a alerté mardi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devant l’Assemblée générale à New York, craignant que le pays ne devienne « un autre Gaza ».

« Gaza est un cauchemar permanent qui menace d’emporter toute la région dans le chaos. A commencer par le Liban. Le peuple libanais, le peuple israélien et les peuples du monde ne peuvent se permettre que le Liban devienne un autre Gaza », a-t-il martelé devant les 193 pays de l’ONU réunis pour la semaine annuelle des discours des chefs d’Etat et de gouvernement.

« Nous devrions tous être alarmés par cette escalade. Le Liban est au bord du gouffre », a-t-il dit.

Dénonçant aussi l’attaque « abominable » du Hamas contre Israël le 7 octobre et la capture d’otages, il a réclamé à nouveau un cessez-le-feu « immédiat », répétant que « rien ne peut justifier d’infliger un châtiment collectif au peuple palestinien ».

De manière plus générale, « le monde est pris dans un tourbillon » où les divisions géopolitiques ne cessent de grandir et où « les guerres font rage sans que l’on ne sache comment elles vont se terminer ».

« Nous allons tout droit vers l’inimaginable, une poudrière qui risque d’engloutir le monde ».

« On ne peut pas continuer ainsi », a-t-il plaidé, mettant notamment en cause pour cette situation l’impunité qui règne à travers le monde.

