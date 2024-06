«Morocco Jobs Accelerator» : une nouvelle plateforme pour soutenir l’emploi  

Le ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences a procédé le 31 mai courant, à Marrakech, au lancement de la plateforme innovante «Morocco Jobs Accelerator».

Cette dernière vise à soutenir l’ambition du Maroc dans le cadre de la création de l’emploi, entend faciliter les transitions professionnelles des travailleurs et améliorer la résilience du marché du travail. Lancée en partenariat avec le Forum économique mondial (WEF), cette plateforme innovante, première en son genre à l’échelle mondiale, constitue un espace d’accélération et d’expertise mondiale pour soutenir les initiatives en matière d’emploi.

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la convention signée en mai 2023, à Genève, entre le Ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences et le WEF, «Morocco Jobs Accelerator» a pour objectif de contribuer à la conception, au test et à l’outillage de solutions innovantes dans plusieurs domaines clés, tels que la formation professionnelle, l’entrepreneuriat et la création d’emplois dans des secteurs prometteurs. Cette plateforme offre aussi un environnement favorable à l’échange et au développement d’expertises, ainsi qu’à la création de synergies entre acteurs nationaux et internationaux.



Cet environnement collaboratif vise à renforcer l’employabilité en abordant des sujets cruciaux tels que l’inclusion économique des populations vulnérables et la synergie entre institutions académiques et internationales pour favoriser l’emploi et les compétences. Quoi qu’il en soit, les activités de cette nouvelle plateforme s’articulent autour de la croissance économique et transformation, le travail, les salaires et la création d’emplois, les compétences et l’apprentissage, la diversité, l’équité et l’inclusion, ainsi que les économies équitables.