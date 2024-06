Jeep Avenger e-hybrid : désormais sur les routes marocaines 

L’Avenger e-hybrid vient fraîchement de débarquer au Maroc. Il faut dire qu’avec ce véhicule, Jeep s’attaque pour la première fois au segment des SUV urbains. Outre sa petite taille, qui lui permettra de s’épanouir en ville, ses capacités de franchissement, en font d’ores et déjà un crapahuteur hors pair. De belles qualités qui ne laisseront pas indifférents les aficionados du genre.

C’est un véritable tournant qu’a opéré Jeep dans sa stratégie de développement en misant sur un petit SUV urbain. De quoi permettre à la marque américaine de Stellantis d’accroître ses volumes de ventes, sachant que le segment du B-SUV, a plus que jamais le vent en poupe. Et il faut dire que c’est plutôt bien parti pour cet engin, qui a été élu «Voiture de l’année 2023» et qui dispose sous son capot d’une motorisation 100% électrique. À moins d’opter un bloc à hybridation légère. C’est justement ce dernier quI a pris soin de ramener le staff de Jeep dans le Royaume. L’occasion pour ce dernier de lancer officiellement cette nouveauté dans le cadre d’une soirée festive à Casablanca et pour laquelle de nombreux invités, mais aussi la presse nationale, ont été conviés.

Selon Yves Peyrot des Gachons, Directeur général de Stellantis Maroc, «l’Avenger est le choix optimal pour ceux qui recherchent une voiture compacte, résistante et branchée, offrant une technologie de pointe, un espace généreux et un confort remarquable, tout en garantissant une expérience de conduite pleine de plaisir». Et Mehdi Laghzaoui, Directeur de la marque Jeep au Maroc, de renchérir : «l’Avenger joue un rôle clé sur le marché marocain en tant que SUV durable conçu pour offrir une variété de choix».

Visuellement, il opte pour un style moderne, bien en phase avec les canons stylistiques de Jeep, et reprend plusieurs gimmicks bien connus de la marque, dont la fameuse calandre historique à barrettes. À bord, la présentation est à la fois moderne et très fonctionnelle. Le conducteur dispose d’un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces. Deux versions sont disponibles, à savoir «Altitude» et «Summit».

Dans le détail, la finition Altitude se pare de jantes en alliage de 17 pouces et des skis de protection argentés. À l’intérieur, on retrouve des sièges haut de gamme en tissu/TEP, une planche de bord peinte en gris et un plancher de coffre modulable et réversible. Des caractéristiques supplémentaires telles que la climatisation automatique et le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go rehaussent encore l’équipement. La sécurité et la technologie ne sont pas oubliées : le freinage autonome d’urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’alerte de franchissement de ligne avec correction et la détection de somnolence sont incluses.

Quant à la finition la plus huppée baptisée «Summit», elle dispose de jantes en alliage de 18 pouces, de projecteurs avant et arrière entièrement à LED, ainsi que des vitres arrière surteintées. À l’intérieur, elle offre un éclairage d’ambiance multicolore à LED. À cela s’ajoute l’ouverture et le démarrage sans clé, le chargeur sans fil, la surveillance des angles morts, la caméra de recul 180° avec vue drone, les radars de stationnement à 360°, la commande automatique des feux de route, le hayon électrique mains libres et la conduite autonome de niveau 2…

Sous le capot, on retrouve donc un trois-cylindres de 1,2 litre d’une puissance de 100 chevaux, associé à une batterie lithium-ion de 48 volts et animé par une boîte de vitesses à double embrayage et à 6 rapports. Un attelage mécanique auquel est associé un moteur électrique de 21 kW, ce dernier étant activé lorsque la conduite en ville à une vitesse inférieure à 30 km/h, atteignant jusqu’à 1 km d’autonomie en mode entièrement électrique sur les routes urbaines et extra-urbaines, à condition de maintenir une conduite régulière, ou lorsque le conducteur relâche la pédale d’accélérateur dans des conditions stabilisées ou en descente même sur autoroute, ce qui permet d’économiser du carburant.

À noter que le nouveau Avenger e-hybrid dispose de série du système Selec-Terrain; de quoi crapahuter aisément sur tous types de terrains. Comptez 298 000 DH pour repartir au volant du nouveau Jeep Avenger. Cerise sur le gâteau : un pack «launch édition» d’une valeur de 17 000 DH sera offert sur les 40 premières commandes.