Cessez-le-feu à Gaza : le Hamas juge «positive» la nouvelle feuille de route

Le Hamas a jugé «positive» la nouvelle feuille de route israélienne en vue d’un cessez-le-feu et de la libération d’otages dans la bande de Gaza. Un plan dévoilé par Joe Biden et salué comme une «lueur d’espoir» après des mois de guerre.



Dans une allocution depuis la Maison-Blanche, le président américain a appelé le Hamas à accepter ce plan. «Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion d’un accord à Gaza» a-t-il lancé au huitième mois d’une guerre dévastatrice dans le territoire palestinien assiégé et menacé de famine selon l’ONU. «Il est temps que cette guerre se termine», a affirmé M. Biden.

La première phase, a dit M. Biden, serait un cessez-le-feu total, avec un retrait des troupes israéliennes des «zones habitées de Gaza» pour une durée de six semaines. L’arrêt des combats, toujours selon lui, serait accompagné de la libération de certains otages israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier. Ce cessez-le-feu temporaire pourrait devenir «permanent» si le Hamas «respecte ses engagements», a ajouté le président américain. La phase suivante du plan comprendrait notamment la libération de tous les otages encore détenus.



«Le Hamas considère positivement ce qui a été inclus aujourd’hui dans le discours du président américain Joe Biden quant à un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces israéliennes de Gaza, la reconstruction et l’échange de prisonniers», a indiqué le mouvement palestinien dans un communiqué. Sans faire référence au discours de M. Biden, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué que le gouvernement était «uni dans son désir de ramener les otages aussi vite que possible et que le Premier ministre avait autorisé l’équipe de négociations à présenter un plan pour atteindre cet objectif».

En revanche, il a, dans le même temps, souligné que «la guerre ne s’arrêterait pas tant que tous ses buts ne (seraient) pas atteints» , citant le retour de tous les otages et l’élimination des capacités militaires et gouvernementales du Hamas. «La feuille de route proposée par Israël permet de maintenir ces principes», poursuit-il.

Toujours est-il que ces développements ont suscité un concert de réactions internationales, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres appelant Israël et le Hamas à «saisir l’occasion afin d’en arriver à une paix durable au Moyen-Orient».