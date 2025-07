Nouveau record du bitcoin à plus de 123.000 dollars

Le bitcoin a pour la première fois franchi lundi la barre des 120.000 dollars, porté par les espoirs du secteur d’une régulation américaine favorable aux cryptomonnaies.

Le bitcoin, plus importante des cryptomonnaies, a grimpé jusqu’à 123.205,09 dollars sur le marché des changes. L’ether, seconde cryptomonnaie la plus capitalisée après le bitcoin, dépassait pour sa part les 3.000 dollars.

La Chambre des représentants américaine doit examiner trois projets de loi majeurs au cours d’une semaine qu’elle a elle-même baptisé « Semaine de la crypto »: le « GENIUS Act », sur les stablecoins, le « CLARITY Act » sur la structure du marché crypto, et « l’Anti-CBDC Surveillance State Act », pour interdire les monnaies numériques de banque centrale (dont l’acronyme en anglais est CBDC).

« Trump a été un fervent défenseur des cryptomonnaies, et ses promesses semblent prêtes à être intégrées dans la loi », constate Susannah Streeter, d’Hargreaves Lansdown. « Cela pourrait encourager davantage d’entreprises et d’institutions financières à détenir » des devises numériques.

Par ailleurs, « les spéculateurs se ruent sur les cryptomonnaies en raison des inquiétudes concernant la situation budgétaire insoutenable des États-Unis et la réputation écornée du dollar », ajoute l’analyste.

Ces dernières semaines, le bitcoin a aussi bénéficié « des flux financiers vers les ETF », des produits de placement qui évoluent en fonction de la performance de ce cryptoactif, « et de nouveaux investissements institutionnels », rappelle Bob Savage, analyste chez BNY Mellon.

Challenge (avec AFP)