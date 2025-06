Plus de 38.000 entreprises ont vu le jour au Maroc en quatre mois

Le nombre d’entreprises créées au Maroc s’est établi à 38.380 unités au cours des quatre premiers mois de 2025, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Ces entreprises se répartissent entre personnes morales (27.495) et personnes physiques (10.885), précise l’OMPIC dans le tableau de bord général de son baromètre de la création des entreprises.

La répartition sectorielle montre une prédominance du commerce, représentant 36,32% des entreprises créées, suivi par le BTP et activités immobilières (19,94%), les services divers (17,22%), les industries (7,24%), les transports (7,19%), les hôtels et restaurants (5,51%), le secteur des Technologies de l’information et de la communication – TIC (3,14%), l’agriculture et pêche (1,85%) et les activités financières (1,6%).

Par région, Casablanca-Settat domine le classement avec 12.056 entreprises créées à fin avril dernier, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4.992), Rabat-Salé-Kénitra (4.894), Marrakech-Safi (4.320), Fès-Meknès (2.765), Souss-Massa (2.627), l’Oriental (2.244), Laâyoune-Sakia El Hamra (1.377), Béni Mellal-Khénifra (978), Dakhla-Oued Eddahab (958), Drâa-Tafilalet (894) et Guelmim-Oued Noun (275).

En termes de forme juridique, 65,5% des entreprises créées ont été des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARL-AU), 33,8% des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et 0,2% des sociétés anonymes (SA).