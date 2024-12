Souad El Hamdi nommée Associée de Forvis Mazars en charge des « Legal Services »

Forvis Mazars a annoncé la cooptation de Souad El Hamdi en tant qu’Associée internationale en charge des « Legal Services ». Cette nomination a été entérinée lors de l’Assemblée Générale des Associés, qui s’est tenue à Barcelone les 12 et 13 décembre 2024.

Depuis plus de sept ans, Souad El Hamdi évolue au sein de Forvis Mazars au Maroc. En tant que Senior Manager, elle a joué un rôle essentiel dans le développement de la practice juridique sous la supervision de Naoufal El Khatib, Associé Financial Advisory. Son travail a permis de structurer et de renforcer cette activité, dans un environnement juridique marocain de plus en plus complexe et réglementé. Elle a notamment accompagné de nombreux projets stratégiques et proposé des solutions adaptées aux besoins des entreprises.

Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de Forvis Mazars de renforcer ses activités juridiques comme levier d’expertise complémentaire à ses services d’audit et de conseil. L’approche client centrée de Souad El Hamdi, alliée à son engagement et à son expertise, a été déterminante dans cette progression.

Souad El Hamdi dispose d’une expérience de plus de 16 ans au Maroc et en France, acquise dans des cabinets d’avocats, en entreprise et au sein d’administrations publiques. Diplômée en droit des universités françaises, elle excelle dans des domaines variés : droit des affaires (fusions-acquisitions, restructurations, gouvernance), droit du travail, droit commercial (contrats, conformité aux règlements sur la protection des données et des consommateurs) et droit public des affaires (partenariats avec des institutions publiques).

Abdou Souleye Diop, Managing Partner de Forvis Mazars au Maroc, a salué cette nomination comme une étape majeure dans le parcours de Souad El Hamdi : « Cette nomination marque une étape cruciale et excitante dans un parcours exemplaire, où l’expertise dans le domaine juridique et une attention constante à la qualité du service client se conjuguent harmonieusement. » Il a également souligné que cette cooptation renforce la multidisciplinarité du cabinet, qui avait déjà nommé des Associés dans des domaines comme l’outsourcing, le consulting ou encore l’actuariat lors des années précédentes.