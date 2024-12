Cour des comptes : Les indicateurs macroéconomiques rééquilibrés

Le rapport de la Cour des comptes pour l’exercice budgétaire 2023-2024 a relevé un certain raffermissement non négligeable de plusieurs indicateurs relatifs à l’économie nationale et aux finances publiques et ce, malgré les contraintes imposées par la conjoncture internationale et aux effets de la sécheresse, rapporte L’Economiste dans son édition de ce lundi 16 décembre.

Parmi ces indicateurs figure notamment la croissance économique, qui a connu une progression importante, passant de 1,5 % en 2022 à 3,4 % en 2023. Cependant, « pour cette année, les prévisions tablent sur une baisse de 2,8%, avant d’enregistrer un rebond l’année prochaine pour s’établir à 4,4% » un ralentissement, avec un taux de croissance estimé à 2,8% », détaille le quotidien spécialisé dans l’économie.

Lire aussi | La Cour des comptes plaide pour une gestion intégrée des ressources en eau

Ces évolutions, poursuit le journal, mettent en évidence la résilience de l’économie nationale face à des défis majeurs, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les efforts pour renforcer la stabilité macroéconomique et favoriser une reprise durable. L’inflation, qui avait atteint des niveaux records en 2022, a marqué un ralentissement en 2023 avant de chuter à 1,3 % cette année. Cependant, une nouvelle hausse est prévue pour 2025, où elle devrait s’établir à 2,5 %.

En ce qui concerne les finances publiques, les recettes ordinaires du budget général ont connu une augmentation significative de 22,2 milliards de dirhams par rapport à 2022, atteignant ainsi 324 milliards de dirhams en 2023. Cette progression a été favorisée par une amélioration des recettes fiscales, qui ont augmenté de 13,9 milliards de dirhams, et des recettes non fiscales, qui ont progressé de 8,2 milliards de dirhams. La même tendance s’est poursuivie en 2024, avec des recettes atteignant 261,9 milliards de dirhams à fin septembre, contre 233,5 milliards à la même période l’année précédente.

Lire aussi | Groupe Saham. Moulay Hafid Elalamy, un financier de génie !

Les dépenses ordinaires ont également enregistré une hausse, augmentant de 5,1 milliards de dirhams par rapport à 2022 pour atteindre 293 milliards de dirhams à la fin de l’année 2023. Cette évolution témoigne des efforts consentis pour répondre aux défis économiques et sociaux, malgré un contexte marqué par des incertitudes. Toutefois, elle souligne également la nécessité de renforcer la gestion budgétaire pour garantir un équilibre durable entre les recettes et les dépenses publiques.