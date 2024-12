Ghita Mezzour retrouve l’entrepreneuriat

Pas de répit pour l’ex-ministre chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Deux mois à peine après avoir quitté le gouvernement, avec sept autres titulaires de maroquins, lors du dernier remaniement gouvernemental, Ghita Mezzour revêt le costume de l’entrepreneuriat. En effet, la désormais ex-ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, vient de créer une société dont elle est la seule actionnaire. Dénommée DECISIVEAI SARL, cette structure a pour activité les prestations de conseil en systèmes et logiciels informatiques, en stratégie numérique et en sécurité informatique et devra servir de tremplin pour la cousine germaine de Ryad Mezzour, l’actuel ministre de l’Industrie et du Commerce, pour officier en tant que consultante de prestige dans son domaine de prédilection.

Lire aussi | Le département de Ghita Mezzour à la recherche d’incubateurs pour les startups

Il faut rappeler que l’experte reconnue en cybersécurité et intelligence artificielle avait déjà fondé en 2018 une autre entreprise qui utilisait les données alternatives (réseaux sociaux, presse, sites web, etc.) pour simplifier l’accès à l’information stratégique au Maroc et qu’elle a dirigée jusqu’à son entrée au gouvernement en 2021. Mais avant cette aventure, l’ex-ministre titulaire d’un PhD en Ingénierie électrique et informatique de Carnegie Mellon University aux Etats-Unis en 2015 s’était également essayée à l’enseignement académique à l’Université internationale de Rabat où elle avait, jusqu’en décembre 2020, enseigné et dirigé le master Sécurité des Systèmes d’Information.