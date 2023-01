Tanger Med maintient son leadership méditerranéen et africain en 2022

Tous les indicateurs relatifs au bilan de l’activité portuaire en 2022 de Tanger Med sont dans le vert. De quoi permettre à l’opérateur portuaire de maintenir son leadership méditerranéen et africain.

S’agissant du trafic conteneurs, il est en hausse avec 7 596 845 conteneurs EVP (Equivalent Vingt pieds) ont été manutentionnés au sein du complexe portuaire Tanger Med en 2022, soit une progression de 6 % par rapport à 2021. À ce propos, d’excellents niveaux de productivité ont été atteints durant l’année écoulée et la barre record de 700 000 conteneurs EVP manutentionnés par mois a été dépassée.

Le trafic roulier quant à lui est en nette progression. En effet, le complexe portuaire a traité 459 091 camions TIR en 2022, en croissance de 13 % par rapport à 2021. Cette bonne dynamique des exportations nationales a été portée principalement par les secteurs de l’industrie et de l’agroalimentaire avec des croissances respectives de 22% et 11%.

Ce ne sont pas moins de 478 589 véhicules neufs qui ont été manutentionnés sur les deux terminaux à véhicules du complexe portuaire Tanger Med en 2022, en croissance de 11% par rapport à l’année 2021. Le trafic inclut principalement 295 393 véhicules à l’export produits par les usines Renault de Melloussa et de SOMACA, et 124 112 véhicules à l’export produits par l’usine Stellantis (Peugeot) de Kénitra.

Pour ce qui est du trafic du vrac liquide, la barre des 9 millions de tonnes a été franchie, soit une croissance de 6 % par rapport à l’année 2021. Il a enregistré un trafic total de 9 260 711 tonnes d’hydrocarbures manutentionnés. De même que le trafic du vrac solide est également en augmentation. Il a enregistré un total de 404 007 tonnes traitées, en croissance de 18 % par rapport à l’année dernière, principalement grâce au trafic des bobines de tôles et des céréales.

Quid du trafic passager ? La reprise est notable ; en effet, l’activité a repris pleinement en 2022 après les restrictions sanitaires liées à la COVID-19 de 2020 et 2021. Un cumul de 2 071 504 passagers ont transité par le complexe portuaire durant l’année écoulée.

Faut-il souligner également un trafic maritime en forte augmentation. En effet, durant l’année 2022, un total de 14 404 navires ont accosté au complexe portuaire Tanger Med en croissance de 32% par rapport à 2021, dont 961 méga-ships (taille supérieure à 290 mètres). Cette croissance s’explique principalement par la montée en productivité des terminaux à conteneurs pour l’accueil et le traitement des navires méga-ships, ainsi que par la reprise des traversées pour le trafic des passagers spécialement durant la campagne Marhaba 2022.

Les performances réalisées en 2022 résultent de l’engagement et de la collaboration continue de l’ensemble des partenaires de Tanger Med et notamment les concessionnaires, les armateurs, ainsi que les administrations et autorités impliquées.