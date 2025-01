Trump réitère sa menace d’imposer aux Brics des droits de douane « à 100% »

Donald Trump a réitéré jeudi sa menace d’imposer des droits de douane « à 100% » au bloc des Brics, après avoir réaffirmé qu’il comptait imposer des droits de douane de 25% aux produits canadiens et mexicains à partir de samedi.

« L’idée que les membres des Brics tentent de s’éloigner du dollar, pendant que nous restons les bras croisés, est TERMINEE », a-t-il publié dans un message sur sa plateforme Truth Social.

« Nous allons exiger de ces pays de toute évidence hostiles qu’ils s’engagent à ne pas créer une nouvelle monnaie des Brics, ni à soutenir une autre monnaie pour remplacer le puissant dollar américain, ou bien ils seront soumis à des droits de douane à 100% », a ajouté le président des Etats-Unis.

Le groupe des Brics comprend 10 pays, dont le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

Ce bloc de puissances souhaite réduire la domination occidentale dans un monde qu’il conçoit comme « multipolaire ».

Dans le domaine financier, ce groupe a mené des réflexions pour se passer du dollar, qui sert de monnaie de référence pour les échanges mondiaux. Ces pays ont notamment envisagé de créer leur propre monnaie commune.

Même si, lors du sommet des Brics en Russie fin octobre, Vladimir Poutine avait jugé que cette idée n’était « pas encore mûre ».

A peine revenu à la Maison Blanche, Donald Trump a annoncé qu’il voulait imposer dès le 1er février 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique, deux pays pourtant théoriquement protégés par l’accord de libre-échange qu’il avait signé durant son premier mandat.

Jeudi, il a confirmé son intention et affirmé qu’il déciderait dans la nuit s’il exempterait plus spécifiquement ou non de taxe le pétrole produit dans ces deux pays.

Le président américain a notamment annoncé vouloir imposer, à compter de la même, une hausse de 10% sur les droits de douane des produits chinois.

Challenge (avec AFP)