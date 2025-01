Accor renforce son organisation au Maroc pour accélérer son développement

Le groupe hôtelier Accor annonce une nouvelle organisation au Maroc avec pour objectif de renforcer son engagement dans le pays et d’améliorer son positionnement à l’international. En réorganisant ses activités en deux divisions principales, le groupe ambitionne d’optimiser la gestion de ses établissements et d’enrichir l’expérience client.

Cette nouvelle organisation repose sur deux pôles distincts : « Premium, Milieu de Gamme & Économique » et « Luxe & Lifestyle ». Cette structuration vise à mieux répondre aux spécificités du marché marocain tout en améliorant les performances opérationnelles du groupe. Dans la division « Premium, Milieu de Gamme & Économique », Accor regroupe les marques Pullman, Mövenpick, Novotel, Mercure, Adagio et ibis. De son côté, la division « Luxe & Lifestyle » adopte une approche centrée sur chaque marque, comprenant notamment Fairmont, Sofitel et MGallery.

Dans le cadre de cette réorganisation, Accor a procédé à deux nominations stratégiques. Mehdi Morad prendra la tête des opérations pour Sofitel, Sofitel Legend, MGallery et Emblems au sein de la division « Luxe & Lifestyle ». Présent chez Accor depuis 2019 en tant que Vice-Président des Opérations pour l’Afrique, l’île Maurice, la Réunion et les Seychelles, il élargit désormais ses responsabilités au Maroc.

Par ailleurs, Souleymane Khol a été nommé Vice-Président des Opérations pour les marques de la division « Premium, Milieu de Gamme & Économique ». Avec près de 20 ans d’expérience au sein du groupe, il sera en charge de la gestion et du développement des établissements relevant de cette catégorie au Maroc.

L’ensemble des équipes opérera depuis le siège de Casablanca, favorisant ainsi une collaboration plus efficace entre les divisions et une meilleure coordination stratégique. Accor renforce ainsi son implantation au Maroc, où le groupe exploite actuellement 42 hôtels et prévoit plusieurs ouvertures dans les années à venir, notamment avec l’arrivée des marques Mama Shelter (via Ennismore, la branche lifestyle du groupe) et greet.