Fiat Maroc : trois nouveaux modèles pour une mobilité plus verte

Fiat Maroc accroît sa présence sur le marché marocain de la mobilité électrique en lançant la 600 Hybride. En y ajoutant la citadine 500e et l’Abarth Scorpionissima, ce sont trois nouveaux modèles qui incarnent l’ambition de Fiat Maroc de favoriser une mobilité plus verte et moderne dans le Royaume.

«La Fiat 600 Hybride est un véritable tournant, alliant technologie, innovation et respect de l’environnement. Avec son design italien, ses performances hybrides et ses fonctionnalités modernes, elle est parfaitement adaptée au marché local», souligne Yves Peyrot des Gachons. Et le Directeur général de Stellantis Maroc d’ajouter : «nous répondons également aux attentes de conducteurs à la recherche d’une expérience full Electric, en proposant la Fiat 500e. Notre offre traduit notre engagement à rendre la mobilité durable accessible et pertinente dans un Maroc en pleine transition énergétique».

Disponible au Royaume courant 2024 dans sa version 100% électrique, la Fiat 600 hybride est dotée d’un moteur 1,2 litre trois-cylindres de 136 chevaux, accompagné d’une batterie lithium-ion de 48 volts et d’une boîte de vitesses à double embrayage à 6 rapports. Selon Jaouad Mabrour, Directeur de la marque Fiat au Maroc, cette configuration permet une conduite fluide et dynamique tout en optimisant la consommation de carburant et en réduisant l’impact environnemental. L’engin dispose d’un système e-launch permettant des démarrages 100% électriques en ville, et offre une conduite silencieuse et sans consommation de carburant, dixit l’importateur de la marque. Lors des décélérations, l’énergie est récupérée pour recharger la batterie, optimisant ainsi la consommation globale.

Avec des émissions de CO2 limitées à 109 g/km, la Fiat 600 Hybride combine performance dynamique et respect de l’environnement. Elle passe de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes grâce à l’assistance électrique. Des fonctions spécifiques telles que le e-creeping, pour avancer en douceur dans les embouteillages, ou le e-parking, pour des manœuvres 100% électriques, renforcent son caractère pratique. Toutes ces innovations assurent une transition transparente entre le moteur thermique et l’électrique, pour une conduite confortable en toutes circonstances. Mesurant 4,17 mètres de longueur, la Fiat 600 Hybride allie les avantages d’un SUV compact et d’un véhicule familial. Son habitacle spacieux propose 5 places confortables et un coffre généreux de 385 litres, idéal pour les trajets urbains et les escapades en famille.

Son habitacle se distingue par des matériaux modernes, dont des sièges en tissu recyclé (selon les finitions), et des détails élégants qui reflètent l’engagement de la marque italienne pour la durabilité. La planche de bord, épurée et intuitive, intègre un système d’infodivertissement moderne, assurant une gestion simple et agréable des fonctionnalités du véhicule. La Fiat 600 Hybride est disponible en trois versions. Comptez 253 900 DH pour repartir au volant de la version d’entrée de gamme «Style». A moins d’opter pour la finition intermédiaire «Confort» tarifé à 266 900 DH. La version la plus huppée se négocie à 289 000 DH.

La Fiat 500 s’électrise

Outre la 600 électrique et la Topolino, Fiat Maroc mise désormais sur la 500e, une citadine électrique réputée pour son design intemporel et ses fonctionnalités innovantes. Sa version 3+1, dotée d’une porte arrière supplémentaire, en fait une option particulièrement pratique pour la mobilité urbaine. Ce modèle illustre l’engagement de la marque en faveur d’une mobilité urbaine élégante et durable. La Fiat 500e 3+1 est proposée à partir de 376 900 DH.

Abarth 500e scorpionissima : l’électrique sportive

Du nouveau chez Abarth au Maroc qui commercialise la 500e Scorpionissima, une petite bombinette 100 % électrique qui reprend tous les codes de l’ADN de la marque dont un tempérament explosif et un plaisir de conduite garanti. Son bloc électrique de 155 chevaux et son couple instantané de 235 Nm lui permettent d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 7 secondes, offrant des accélérations vives et un plaisir de conduite immédiat. Son autonomie atteint 336 km en cycle urbain (WLTP) grâce à sa batterie Lithium-ion de 42 kWh. La recharge rapide DC jusqu’à 85 kW permet de récupérer 80 % de l’autonomie en seulement 35 minutes. L’Abarth 500e Scorpionissima, en édition limitée, est disponible au prix de 450 000 DH.