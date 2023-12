Véhicules électriques. Auto Nejma lance la BYD Seal

Auto Nejma, l’importateur de BYD au Maroc, vient fraîchement de lancer la Seal sur le marché automobile national. Une familiale 100 % électrique qui compte sur ses nombreux atouts pour convaincre les amateurs du genre. C’est dans l’un des nouveaux showrooms de la marque, celui de la Corniche à Casablanca, que cette berline a été dévoilée le 19 décembre courant à l’attention de la presse nationale.

C’est l’une des berlines les plus en vue de la gamme BYD (Build your Dreams) en Europe dans le segment des familiales toutes électriques ! Et pour cause ; la Seal roule désormais dans les plates-bandes de la Tesla Model 3, l’une des stars de la catégorie. Il faut dire que ses prétentions dynamiques flatteuses, sa dotation en équipements de confort et de sécurité très complète et sa grille tarifaire bien étudiée lui permettent à la Seal de faire la différence. Ajoutez-y une batterie dernier cri qui affiche une autonomie très étendue. Faut-il souligner que BYD (qui a vu le jour en 1995 en Chine) est un acteur clé dans l’industrie de la mobilité durable, notamment dans le transport ferroviaire, dans la production de véhicules de tourisme et autres utilitaires légers, mais aussi de poids lourds.

Parlons-en de cette batterie dont dispose la Seal : dénuée de cobalt, elle est d’ores et déjà réputée pour sa haute densité énergétique et sa fiabilité. Concrètement, elle dispose d’une capacité de 82,5 kWh, avec une autonomie allant de 520 à 570 km en WLTP. Et côté recharge, c’est plutôt pas mal : la Seal se recharge en seulement 26 minutes avec une capacité de 150 kW DC (de 30 % à 80 %). La capacité de charge en 11 kW AC rend la recharge à domicile plutôt pratique et plus facile avec un timing d’environ 4h30 min.

Techniquement, la Seal repose sur la plateforme inédite (baptisée e-Platform 3.0 chez BYD) et utilisée par d’autres modèles estampillés de la marque. En revanche, cette même Seal est le premier véhicule de la gamme du constructeur chinois à utiliser la technologie «Cell-to-Body», cette dernière permettant d’intégrer la batterie dans la structure du véhicule, ce qui contribue à améliorer d’autant plus la sécurité passive, en cas de chocs.

Sous le capot, ça ne plaisante pas ! La Seal se voit déclinée en deux configurations de puissance : la version dite «Design» accueille un bloc de 313 chevaux ; de quoi déjà faire parler la poudre pour cette propulsion qui abat le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. À moins de lui préférer la version «Sport AWD» qui, sous son capot, a de quoi faire flamber l’asphalte avec ses 530 chevaux. De quoi déposer quelques sportives bien établies lors du 0 à 100 km, sachant que cette quatre roues motrices n’a besoin que de 3,8 secondes pour accomplir l’exercice.

Que dire du design, si ce n’est qu’il ne passe pas vraiment inaperçu avec ses formes très anguleuses. La partie avant joue la carte de l’originalité ; idem pour la partie arrière qui se distingue avec ses jolies optiques bien crayonnées. Forte de ses mensurations généreuses (4,80 m de long, 1,875 m de large et 1,46 m de haut), la Seal accueille confortablement ses passagers, malgré sa ligne de toit plongeante à l’arrière. Grâce à l’absence de tunnel de transmission, le plancher plat et la banquette creusée contribuent aussi au sens de l’accueil aux places arrière. Et puisque l’on évoque cette ligne de toit plongeante, il faudra visiblement composer avec une visibilité des ¾ arrière un peu réduite.

En tout cas pour ce qui est de manœuvrer, pas de souci ! La caméra 360 et les radars de stationnement arrière (et avant) seront très utiles. L’habitacle se montre accueillant, disposant de matériaux de qualité et bien assemblés avec, en prime, un grand écran central de 15,6 pouces qui offre une bonne résolution, et des menus bien agencés. Il peut même pivoter, ce qui permet d’afficher à sa guise, soit en mode portrait ou à la verticale, l’ensemble des informations liées au véhicule.

Comptez 549 000 DH (tarifs de lancement) pour repartir au volant de la Seal, en finition «Design», contre 599 000 DH pour la version la plus huppée, en finition «Sport 4WD», le tout assorti d’une garantie constructeur de 6 ans ou 150 000 km, en plus d’une garantie de 8 ans ou 150 000 km, en ce qui concerne la batterie.