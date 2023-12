Le franco-italien Essilor Luxottica restructure ses opérations au Maroc

Le franco-italien Essilor Luxottica poursuit le mouvement de rationalisation de sa présence dans le Royaume.

Quatre ans après avoir fermé plusieurs de ses agences de distribution dans notre pays, le leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil, réduit davantage le nombre de ses filiales marocaines en procédant à la dissolution d’Optiben. Cette structure, acquise en 2012 auprès d’un groupe familial local, opérait à partir de son siège casablancais dans la distribution et l’importation de verres ophtalmiques.

Au plus fort de son activité, cette ex-filiale d’Essilor Luxottica comptait une présence commerciale dans la plupart des principales villes du Maroc (à travers une douzaine d’agences) et réalisait un chiffre d’affaires de plus de 50 millions de dirhams.

Cette dissolution est la deuxième du genre au Maroc en dix-huit mois pour le groupe Essilor Luxottica après avoir liquidé en 2022 une autre entité (également acquise au Maroc et non pas créée comme les trois principales autres entités subsistantes), à savoir L’N Optic (autre ex-bras armé de distribution au Maroc) qui avait son siège à Tanger et dont le fonds de commerce a été absorbé par Compagnie Industrielle d’Optique du Maroc (CIOM) qui regroupe et unifie actuellement, les métiers de distribution en BtB d’Essilor Luxottica au Maroc parallèlement à une activité résiduelle de surfaçage digitale des verres de vue.

Outre CIOM, le groupe basé à Charenton-le-Pont près de Paris garde encore (jusqu’à présent !) deux autres filiales au Maroc, à savoir Movisia et Essilor Management North & West Africa qui assure le rôle de coordination et supervision des filiales et partenaires du groupe en Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest.

Rappelons que le groupe né en 2018 du rapprochement entre le français Essilor et l’italien Luxottica revendique un chiffre d’affaires consolidé de 24,5 milliards d’euros (près de 270 milliards de dirhams) pour plus de 190 000 employés à travers le monde.