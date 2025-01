5 millions DH pour la construction du Technopark de Tiznit

Une enveloppe budgétaire de 5 millions de dirhams (MDH) a été allouée à la réalisation du Technopark Tiznit.

Porté par la Commune de Tiznit, ce projet est destiné à soutenir les entreprises émergentes dans le domaine de l’innovation technologique, et à offrir des solutions pour les systèmes intelligents et le secteur des technologies modernes.

Il a également pour objectif d’accompagner les porteurs de projets et des entreprises numériques pour accéder au monde des affaires et créer de la richesse dans le but d’atteindre un développement durable et inclusif dans la région.

Le Technopark Tiznit sera doté d’espaces pour les entreprises émergentes et moyennes, d’une salle de co-working, d’une salle de formation, d’un espace de réunion, d’un espace d’accueil et de bureaux administratifs.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de la Commune de Tiznit, chargé des travaux publics, Ibrahim Lkaddi, a indiqué que cette structure devrait répondre à la dynamique que connaît la province de Tiznit, en créant de nouvelles opportunités d’emploi et en libérant les talents des jeunes.

Ce projet a pour objectif de promouvoir le climat des affaires et de stimuler l’entrepreneuriat dans la province en particulier, et dans la région de Souss-Massa en général, a-t-il poursuivi.

Le futur Technopark Tiznit vient s’ajouter à d’autres structures situées à Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir et à la Cité de l’Innovation Souss-Massa.