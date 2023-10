Assemblées FMI-Banque mondiale. Les dirigeants dévoilent les 4 principes de Marrakech pour la coopération mondiale.

Ces principes émergent à un moment charnière où les perspectives de croissance mondiale à moyen terme n’ont jamais été aussi faibles depuis des décennies. Les séquelles persistantes des crises successives deviennent de plus en plus évidentes, tandis que de nombreux pays sont aux prises avec le fardeau d’une inflation élevée, d’une dette galopante et d’un manque de financement important. Ces défis s’étendent à la fourniture de services de base, au développement des infrastructures, à l’action climatique et à l’augmentation inquiétante de la pauvreté, des inégalités et de la fragilité.

À l’occasion des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) pour 2023, un quatuor de dirigeants mondiaux s’est réuni pour aborder des questions urgentes concernant l’avenir de la prospérité mondiale et l’éradication de la pauvreté. Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, la ministre marocaine de l’économie et des finances, Nadia Fettah, et le gouverneur de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, dévoilent les « Principes de Marrakech pour la coopération mondiale ».

Le paysage mondial a évolué vers un environnement plus sensible aux chocs, augmentant les risques pour la croissance, le développement, l’emploi et les niveaux de vie, exacerbant ainsi les inégalités au sein des nations et entre elles. Les marchés émergents et les économies en développement ont supporté le poids de ces défis, et les disparités de revenus entre ces nations et les économies avancées se sont creusées davantage. Cette trajectoire inquiétante suggère que le monde pourrait ne pas atteindre son objectif d’éliminer l’extrême pauvreté d’ici 2030. L’évaluation complète des principaux risques et des forces perturbatrices à l’échelle mondiale révèle un tableau à multiples facettes. Il s’agit notamment de la menace existentielle que représente le changement climatique, des disparités croissantes en matière de revenus et d’opportunités, et des tensions géopolitiques accrues. Parallèlement, la numérisation rapide et les transformations technologiques présentent de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, et il est donc essentiel de veiller à ce qu’aucune nation ne soit laissée-pour-compte dans ce paysage mondial en pleine évolution.

« Marrakech 2023 » résonne comme un appel collectif à l’intensification de la collaboration mondiale pour relever les défis communs, faciliter le renforcement de la résilience et élargir les perspectives d’un avenir meilleur.

Les « Principes de Marrakech pour la coopération mondiale » constituent un cadre global destiné à exploiter le pouvoir du multilatéralisme au profit de tous. Ces principes peuvent être résumés comme suit

Redynamiser la croissance inclusive et durable

– Promouvoir des réformes structurelles favorables à la croissance pour renforcer la gouvernance, l’État de droit, le commerce et l’environnement des entreprises afin d’attirer les investissements et de créer des emplois.

– Diversifier les sources de financement en mobilisant les ressources nationales, en utilisant davantage les ressources concessionnelles, en tirant parti des contributions des donateurs, en stimulant l’investissement direct étranger et en catalysant la participation du secteur privé.

– S’attaquer à la fragilité en soutenant efficacement les États fragiles et touchés par des conflits et en s’attaquant conjointement aux sources mondiales d’insécurité alimentaire et énergétique.

Développer la résilience :

– Renforcer les capacités institutionnelles grâce à des institutions solides et à des cadres politiques sains soutenus par les organisations internationales.

– Maintenir la stabilité extérieure grâce à des politiques macroéconomiques prudentes qui empêchent les retombées perturbatrices sur d’autres pays.

– Améliorer la gestion de la dette publique et les cadres de résolution, en garantissant des processus de restructuration de la dette efficaces et rapides.

– Renforcer la préparation aux crises mondiales et leur atténuation grâce à la résilience de la chaîne d’approvisionnement, au renforcement de la préparation aux pandémies, à la solidité du secteur financier, à des ajustements macroéconomiques opportuns, à une protection sociale adaptée et à un filet de sécurité financier mondial renforcé.

– Protéger la croissance des risques climatiques en élaborant des stratégies rentables de réduction des risques de catastrophe, en mettant en place des infrastructures résistantes au climat, en préservant l’environnement pour lutter contre les migrations forcées et en promouvant des pratiques durables de gestion des terres et de l’eau.

Soutenir les réformes transformationnelles:

– Accélérer la transition verte en faisant progresser la décarbonisation sur la base des principes de l’Accord de Paris, en garantissant la sécurité énergétique tout au long du processus.

– Gérer les transformations technologiques pour éviter la fragmentation numérique, réduire la fracture numérique et faciliter la création de systèmes de paiement nationaux et transfrontaliers modernisés et efficaces, favorisant ainsi l’inclusion financière.

– Améliorer les systèmes de santé et l’état de préparation afin de renforcer la sécurité sanitaire mondiale, la couverture sanitaire universelle, la solidité des systèmes de santé et l’accès équitable aux vaccins et aux médicaments.

– Promouvoir une éducation équitable et de qualité, en élargissant l’accès à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’apprentissage.

– Faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes afin d’élargir les possibilités économiques, d’autonomiser les femmes et de les inciter à jouer un rôle de premier plan.

Renforcer et moderniser la coopération mondiale:

– Renforcer le système monétaire international, ses règles, ses conventions et ses institutions, afin de permettre des échanges transfrontaliers, des paiements et des flux d’investissement réactifs.

– Renforcer le système commercial multilatéral, en veillant à ce qu’il soit fondé sur des règles, non discriminatoire, équitable, ouvert, inclusif, durable et transparent, et qu’il comporte des mécanismes efficaces de règlement des différends.

– Renforcer la collaboration, le FMI et la Banque mondiale s’engageant à travailler en étroite collaboration, aux côtés de leurs partenaires, pour aider les pays membres à relever les défis et à tirer parti des possibilités qui s’offrent à eux.