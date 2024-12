Avenir énergétique : le Maroc entend prendre son destin en main

Le Maroc poursuit son engagement ambitieux dans la transition énergétique, redéfinissant ses priorités pour renforcer sa souveraineté énergétique, réduire son empreinte carbone et consolider son positionnement en tant que leader régional des énergies renouvelables.

Une dynamique qui a pris une ampleur particulière le 17 décembre 2024, lors de la 9ᵉ édition du Colloque X-Maroc, organisée à Casablanca sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Un colloque au cœur des enjeux énergétiques

Réunissant près de 300 participants, parmi lesquels des anciens élèves de l’École Polytechnique, des experts marocains et internationaux, ainsi que des responsables gouvernementaux, le colloque X-Maroc s’est tenu sous le thème : « Avenir énergétique du Maroc, défis et opportunités ». L’objectif principal de cet événement était de nourrir le débat national sur les enjeux énergétiques du Royaume et de proposer des solutions novatrices pour une transition énergétique réussie.

Interventions clés

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a annoncé des avancées majeures : 1,5 GW de nouvelles capacités en énergies renouvelables ajoutées depuis 2021, notamment en solaire et éolien, grâce à des investissements de 17 milliards de dirhams. Elle a également fixé un objectif ambitieux : 7 GW supplémentaires d’ici 2030.

Pour Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, le changement climatique est perçu comme une opportunité. Selon lui, les abondantes ressources naturelles du Maroc et sa stratégie visionnaire placent le pays au centre de la sécurité énergétique régionale.

Des panels pour orienter l’avenir énergétique

Trois panels ont rythmé les discussions et permis de dégager des pistes pour l’avenir :

En matière de croissance économique et de transition énergétique, les débats ont mis en lumière la nécessité pour les entreprises marocaines de décarboner leurs activités afin de rester compétitives sur les marchés internationaux, tout en stimulant la création d’emplois et la croissance économique.

Concernant l’Impact de la transition énergétique sur la compétitivité des entreprises marocaines, le panel a exploré les défis auxquels font face les exportateurs marocains, notamment l’adaptation aux nouvelles réglementations européennes exigeant des produits à faible empreinte carbone.

En termes d’évolution du contexte réglementaire et d’innovation, les intervenants ont insisté sur l’urgence de renforcer les cadres réglementaires et de promouvoir l’innovation pour accélérer la transition vers une économie décarbonée.

Le Groupe X-Maroc prévoit de publier un livre blanc compilant les idées et recommandations issues de ce colloque, soulignant ainsi son engagement dans la dynamique de transformation énergétique.

Objectifs et Progrès : une stratégie ambitieuse

Le Maroc s’est fixé un objectif de 52% de sa capacité électrique installée provenant des énergies renouvelables d’ici 2030. Selon le Projet de Loi de Finances 2025, cet objectif pourrait être dépassé, atteignant 56% dès 2027.

Parmi les initiatives phares figure le projet d’interconnexion électrique, qui vise à acheminer l’énergie renouvelable des régions du Sud vers le centre et le Nord. Une capacité de 3.000 MW est prévue d’ici 2027, renforçant ainsi l’intégration nationale des énergies propres.

En parallèle, des lois sur l’autoproduction d’électricité sont en cours d’adoption pour encourager les entreprises et les ménages à contribuer activement à cette transformation énergétique.

Engagement environnemental et investissements internationaux

Le Maroc attire des investissements significatifs, notamment de la part d’entreprises chinoises dans le secteur des batteries pour véhicules électriques. Ces partenariats renforcent le positionnement du Royaume sur le marché mondial des énergies propres, tout en stimulant l’industrie nationale.

Le Royaume a pris l’engagement de réduire de 45,5% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Cet objectif ambitieux s’inscrit dans une stratégie qui combine souveraineté énergétique, croissance économique et lutte contre le changement climatique.

Défis et opportunités, un équilibre à trouver

Malgré ces avancées, des défis subsistent. La mise en place rapide de cadres réglementaires adaptés et l’encouragement à l’innovation restent des priorités. Les discussions lors du colloque X-Maroc ont souligné l’importance d’un soutien institutionnel et d’une coordination renforcée pour atteindre ces objectifs.

Avec une stratégie audacieuse et des projets structurants, le Maroc redéfinit ses enjeux énergétiques futurs et s’impose comme un modèle de transition énergétique dans la région MENA. Cet engagement a pour moteur la volonté de conjuguer développement durable, compétitivité économique et intégration internationale. Le colloque X-Maroc n’a fait que réaffirmer cette ambition nationale à travers une feuille de route pour un avenir énergétique choisi.