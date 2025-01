Baleària lance le premier corridor maritime écologique entre le Maroc et l’Espagne

En marge du salon FITUR qui a lieu actuellement à Madrid, la compagnie maritime espagnole Baleària a annoncé un projet novateur visant à créer le premier corridor maritime écologique entre les ports de Tarifa, en Espagne, et de Tanger Ville, au Maroc. Ce projet prévoit la mise en service de deux ferries rapides fonctionnant à 100 % à l’électricité, réduisant ainsi les émissions à zéro carbone.

Baleària a obtenu la gestion de cette ligne maritime pour une période de 15 ans, suite à un appel d’offres lancé par l’Autorité Portuaire de la Baie d’Algésiras. La sélection de la compagnie repose sur des critères stricts, à la fois environnementaux et technologiques. Le projet inclut la construction de deux navires jumeaux dans les chantiers navals Armon, ainsi que l’amélioration des infrastructures portuaires pour permettre la recharge rapide des batteries des ferries.

Des navires à la pointe de la technologie

Les ferries écologiques seront construits à Gijón, en Espagne, dans un délai de 30 mois. Chaque navire sera doté d’une propulsion électrique de 16 mégawatts et de batteries ayant une capacité totale de 11 500 kWh, suffisantes pour parcourir les 18 milles nautiques entre Tarifa et Tanger Ville sans produire d’émissions polluantes. En cas de besoin, des générateurs diesel d’urgence de 11 200 kW seront disponibles.

Lire aussi | FITUR: Le Roi Felipe VI visite le stand marocain

Les batteries des ferries seront rechargées durant les escales d’une heure grâce à des systèmes OPS (Onshore Power Supply) équipés de bras robotiques avancés. Ces systèmes seront soutenus par des batteries terrestres de 8 MWh installées dans les ports.

Une collaboration public-privée

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre le secteur public et privé, impliquant plusieurs entreprises espagnoles et internationales spécialisées dans les domaines de l’ingénierie et de l’énergie, telles que Cotenaval, Endesa, Amandis et Incat Crowther. Lors de la présentation du projet, Adolfo Utor, président de Baleària, a souligné que cette initiative vise à transformer le transport maritime grâce à une propulsion électrique réduisant non seulement les émissions, mais également le bruit et les vibrations, améliorant ainsi le confort des passagers.

Lire aussi | Maroc-Espagne: Quand l’économie sert de bouclier contre les volte-face politiques [Vidéo]

L’annonce a réuni plusieurs personnalités publiques et institutionnelles. Karima Benyaich, ambassadrice du Maroc en Espagne, a salué cette initiative durable, affirmant qu’elle contribuera à renforcer les relations économiques et culturelles entre les deux pays. De son côté, José Antonio Santano, secrétaire d’État espagnol aux Transports et à la Mobilité Durable, a mis en avant l’exemplarité de Baleària dans la décarbonation du secteur maritime. Arturo Bernal, ministre du Tourisme d’Andalousie, a estimé que ce corridor pourrait accueillir jusqu’à 4 millions de passagers par an.

62 millions d’euros pour l’électrification

Le projet bénéficie également d’un investissement de 62 millions d’euros pour l’électrification des infrastructures portuaires de Tarifa et d’Algésiras, selon Gerardo Landaluce, président de l’Autorité Portuaire de la Baie d’Algésiras.

Lire aussi | Fitur Madrid. L’ONMT distingué avec le prix du meilleur stand

En plus de ses avantages environnementaux, ce corridor écologique vise à dynamiser le tourisme et les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Espagne. Il s’inscrit dans une perspective plus large de coopération bilatérale, notamment dans le cadre de la candidature commune des deux pays pour accueillir la Coupe du Monde de football en 2030. Ce projet pionnier pourrait à terme devenir une référence mondiale dans le domaine du transport maritime durable.