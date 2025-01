Stéphane Rutili nouveau Directeur Général d’Allianz Trade Maroc

Allianz Trade a annoncé la nomination de Monsieur Stéphane Rutili en tant que nouveau directeur général de la société au Maroc, à compter de janvier 2025. Il succède à Hicham Bensaid Alaoui, qui a décidé de quitter l’entreprise à la fin de l’année 2024 pour explorer de nouvelles opportunités professionnelles.

Stéphane Rutili, membre du groupe Allianz Trade depuis 1989, possède une vaste expérience internationale. Il a précédemment occupé des fonctions de direction dans plusieurs pays, notamment au Maroc, où il a été directeur général d’Allianz Trade entre 2001 et 2007. Il a ensuite exercé des responsabilités de direction en Grèce (2007-2013) et en France, où il a dirigé les agences de recouvrement d’Allianz Trade à partir de 2013. Plus récemment, il a été directeur pays d’Allianz Trade en Afrique du Sud, depuis 2017.

Luca Burrafato, directeur général de la région MMEA (Méditerranée, Moyen-Orient et Afrique), a salué cette nomination en soulignant les antécédents éprouvés de Stéphane Rutili et sa connaissance approfondie du marché marocain et de la région MMEA. Selon lui, ses compétences en stratégie, son expertise opérationnelle et son approche collaborative seront des atouts précieux pour atteindre de nouveaux objectifs pour Allianz Trade au Maroc.