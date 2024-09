Bourita représente le Souverain au Forum Indonésie-Afrique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au deuxième Forum Indonésie-Afrique (IAF), qui se tient à Bali les 2 et 3 septembre.

Les travaux de cette deuxième édition, placée sous le thème « L’esprit de la Conférence de Bandung pour l’Agenda 2063 de l’Afrique », ont été lancés lundi par le Président indonésien Joko Widodo, en présence de plusieurs chefs d’Etat, de chefs de gouvernement et de ministres africains.

Ce Forum se veut une plateforme visant à renforcer la coopération économique entre l’Indonésie et le continent africain, considéré comme un partenaire économique clé du pays asiatique, dans la lignée du succès du premier IAF en 2018.

Au cours de cet évènement, les participants exploreront notamment les moyens de poser les fondations d’une relation inclusive, équitable et durable entre l’Indonésie et l’Afrique.

En 1955, l’Indonésie a accueilli à Bandung, située à 180 km au sud-est de Jakarta, la Conférence Asie-Afrique. Cette rencontre historique a donné naissance à l’esprit de Bandung, un ensemble de principes visant à promouvoir la souveraineté nationale, l’égalité entre les nations et la coopération internationale sans ingérence étrangère. Elle a également jeté les bases d’une coopération durable entre les nations d’Asie et d’Afrique, en promouvant des valeurs de justice, de solidarité et de respect mutuel.