CAF : La RSB autorisée à porter son maillot floqué de la carte du Maroc

La Confédération africaine de football (CAF) a donné son feu vert à la Renaissance Sportive Berkane (RSB) pour porter son maillot floqué de la carte du Maroc dans les compétitions continentales. Une décision qui ne manquerait pas de faire jaser chez les voisins de l’Est.

Des sources du club de l’Oriental ont affirmé que les instances africaines ont approuvé le maillot proposé par le représentant national en vue des rencontres de la Coupe de la Confédération, dont les qualifications commencent ce week-end. En tant que finaliste de la dernière édition, la Renaissance est exempte du tour préliminaire.

Le maillot orange de la Renaissance va défrayer la chronique la saison passée, suite à la réaction hystérique des autorités algériennes qui, en plus de bloquer la délégation pendant plusieurs heures, ont confisqué les équipements du club marocain à son arrivée à l’aéroport Haouari Boumediène pour affronter l’USMA, en demi-finale aller de cette compétition en avril dernier.

Lire aussi | Le match retour entre Berkane et l’USMA annulé, les Algériens refusent d’entrer sur la pelouse [Vidéo]

Motif : la carte du Maroc sur l’uniforme constitue « une violation de la souveraineté nationale algérienne ». On connait le reste de l’histoire. L’USMA a perdu sur tapis vert à l’aller comme au retour, à cause de l’obstination et l’obsession des dirigeants algériens pour l’intégrité territoriale du Royaume.

L’incident a pris une dimension planétaire et suscité la stupéfaction chez les observateurs étrangers, qui ont eu du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête des responsables algériens, dont l’acharnement a dépassé toutes les limites et toutes les règles de bienséance.

Lire aussi | Au Maroc, les maillots de la RS Berkane s’arrachent comme des petits pains

Pourtant, le club marocain a sillonné, sans aucun problème, tout le continent, y compris l’Afrique du Sud, avec le même maillot, d’ailleurs approuvé en début de saison par la Commission d’organisation des compétitions interclubs de la CAF.

D’aucuns se demandent quelle serait la réaction des autorités algériennes en cas d’une nouvelle confrontation entre leurs clubs et la Renaissance Berkane. C’est la question à 1 million. Quand bien même beaucoup de personnes connaissent déjà la réponse !