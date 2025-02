De Marrakech à Tanger, le succès fou de la destination Maroc

Depuis quelques années, le royaume est devenu une destination touristique prisée. Les chiffres sont là. Une orientation confirmée par le Chef de l’exécutif lors de la séance mensuelle consacrée aux questions de politique générale.

C’est un retournement de tendance depuis près d’une décennie d’attentisme : le marché du tourisme s’est nettement amélioré depuis ces dernières années. Et ce n’est pas le Chef du gouvernement qui dira le contraire, lui qui a décortiqué les chiffres du secteur pour expliquer aux députés les effets bénéfiques de ce bon vent qui souffle sur le tourisme national. Ainsi, lundi à la Chambre des représentants, Aziz Akhannouch a expliqué que le secteur du tourisme a contribué à la création de 25.000 nouveaux emplois en 2023, ce qui représente une hausse de 25%, par rapport à l’objectif fixé dans la feuille de route initiale.

Intervenant lors de la séance mensuelle consacrée aux questions de politique générale sur les «grandes orientations de la politique touristique », le Chef de l’Exécutif a souligné que le gouvernement a toujours été convaincu que le succès de tout secteur économique ne dépend pas uniquement des infrastructures ou des plans stratégiques, mais reste tributaire avant tout et surtout de l’investissement dans l’élément humain, qui demeure la locomotive du véritable développement surtout dans un secteur vital comme le tourisme.

C’est pourquoi, va-t-il marteler, « nous avons fait du développement des ressources humaines un axe clé de la feuille de route stratégique du tourisme, dans le but de créer une nouvelle génération de professionnels capables de porter le secteur vers de nouveaux horizons ».

Le Chef de la majorité a aussi évoqué le lancement en juillet 2024 d’un programme ambitieux basé sur la certification des expériences acquises des travailleurs du secteur du tourisme, avec comme objectif de bénéficier à plus de 7.500 demandeurs d’ici 2026.

M. Akhannouch a souligné que le gouvernement a accordé une attention particulière à la formation à travers le lancement d’un programme dédié à la qualification des cadres, visant la formation de 9.000 techniciens spécialisés hautement qualifiés, et le programme de formation continue pour l’excellence.

Dans un autre registre, le Chef du gouvernement a souligné que l’exécutif s’emploie par le biais de la Commission nationale des investissements à soutenir les projets touristiques, mettant l’accent sur l’engouement que connait le secteur touristique auprès des investisseurs des différents labels internationaux qui ont décidé d’investir dans le secteur touristique marocain.

Il y a quelques mois, Google faisait d’ailleurs remonter pour la première fois, le royaume dans le Top ten de son classement annuel des destinations de voyage les plus recherchées sur Google.

Effets conjugués et inattendus des exploits de nos Lions de l’Atlas qui ont mis le Maroc en vedette et les campagnes ciblées de l’Office National Marocain du Tourisme qui ont fait exploser les chiffres d’entrées au Maroc et pas seulement sur la destination Marrakech qui tourne désormais à plein régime.

Cela dit, tous les professionnels du tourisme voient néanmoins les échéances de la CAN 2025 et la Coupe du Monde de 2030 s’approcher avec beaucoup d’appréhension, même si les hôteliers, restaurateurs, et autres opérateurs de transports sont ravis à l’idée de faire carton plein pour cet évènement, ils savent aussi qu’ils vont devoir faire face à un afflux important de touristes venus du monde entier.

Alors que plusieurs millions de visiteurs étrangers de tous les pays du monde sont attendus pour suivre les matchs en direct, les professionnels du tourisme doivent s’organiser pour répondre aux fortes demandes et participer ainsi, à la réussite de ce qui doit être l’un des plus grands événements sportifs internationaux.