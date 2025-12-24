Elie Saab Junior : «Nous prolongeons dans l’immobilier l’héritage d’excellence et de raffinement qui définit ELIE SAAB depuis plus de quarante ans »

Avec le lancement d’ELIE SAAB Casablanca – Art of Living, la maison ELIE SAAB signe son entrée sur le marché marocain des résidences brandées lifestyle. Bien plus qu’un projet immobilier, cette réalisation incarne une vision globale du luxe, de l’art de vivre et de l’expérience résidentielle, fidèle à l’ADN d’une marque qui a su, depuis la Haute Couture, étendre son univers à de nouveaux territoires. Pour Elie Saab Junior, CEO du groupe, Casablanca s’impose comme une évidence stratégique, à la croisée de la modernité urbaine, de l’ouverture internationale et d’un marché premium en pleine structuration.

Challenge : Casablanca accueille vos premières résidences brandées au Maroc. Quels facteurs ont fait de la capitale économique le point d’entrée naturel de la stratégie lifestyle d’ELIE SAAB dans la région ?

Elie Saab Junior : Casablanca s’est imposée de manière très naturelle. C’est une ville en mouvement, une métropole qui conjugue puissance économique, ambition urbaine et ouverture culturelle. Elle dispose d’un écosystème immobilier mature, d’une clientèle locale exigeante et d’une attractivité croissante auprès d’investisseurs internationaux. Pour une marque comme ELIE SAAB, qui s’inscrit dans une logique de luxe contemporain et intemporel, Casablanca offre un terrain d’expression idéal. Elle est à la fois ancrée dans son identité et tournée vers l’avenir, ce qui correspond parfaitement à notre vision du lifestyle.

Au-delà des fondamentaux économiques, Casablanca est aussi une ville d’énergie, de créativité et de transformation. Elle évolue rapidement, se modernise et affirme de plus en plus sa place parmi les grandes capitales régionales. C’est précisément dans ce type de contexte que nos projets prennent tout leur sens, car ils participent à la structuration d’un nouveau standard de vie haut de gamme.

Challenge : Le marché marocain du luxe connaît une montée en gamme progressive, notamment dans l’immobilier résidentiel premium. Comment évaluez-vous le potentiel réel des branded residences au Maroc ?

E.S.J : Le Maroc dispose aujourd’hui, de tous les ingrédients nécessaires pour accueillir des résidences brandées de niveau international. On observe une clientèle de plus en plus sensible à la notion d’expérience globale, à la qualité du design, aux services intégrés et à la signature d’une marque forte. Les branded residences répondent précisément à cette attente, en proposant bien plus qu’un bien immobilier : un art de vivre cohérent, identifiable et durable.

Nous percevons également, un intérêt croissant de la diaspora et d’investisseurs étrangers à la recherche de produits sécurisés, porteurs de valeur patrimoniale et alignés avec les standards internationaux du luxe. Dans ce contexte, le Maroc s’affirme comme un marché à fort potentiel, capable d’accueillir des projets emblématiques, à condition qu’ils soient pensés avec exigence, authenticité et vision long terme.

Challenge : Votre collaboration avec ART OF LIVING et EKTAR repose sur des partenariats locaux solides. Quels critères privilégiez-vous pour sélectionner les développeurs capables de porter l’ADN ELIE SAAB à l’international ?

E.S.J : Pour ELIE SAAB, le choix des partenaires est fondamental. Nous recherchons avant tout, une convergence de visions. Il ne s’agit pas simplement de développer un projet immobilier, mais de traduire un univers, une sensibilité, une promesse de marque. ART OF LIVING et EKTAR partagent cette compréhension du luxe comme une expérience globale, fondée sur le détail, la qualité et la cohérence.

Nous privilégions des partenaires qui disposent d’une solide expertise locale, d’une gouvernance rigoureuse et d’une capacité à s’inscrire dans une logique de long terme. La maîtrise de l’exécution, le respect des standards internationaux et la capacité à travailler en étroite collaboration avec nos équipes créatives sont des critères déterminants. Ce projet est le fruit d’un véritable travail collectif, porté par des équipes engagées et une ambition commune.

Challenge : Les résidences brandées reposent sur une promesse forte en matière d’expérience et de standards élevés. Comment veillez-vous à préserver l’intégrité de l’ADN ELIE SAAB dans chaque projet ?

E.S.J : La préservation de l’ADN ELIE SAAB, est au cœur de notre démarche. Chaque projet est conçu comme une extension naturelle de l’univers que mon père a bâti depuis plus de quarante ans dans la Haute Couture. Cette exigence se traduit par une implication directe de nos équipes dans l’architecture, le design intérieur et la conception des espaces de vie.

Les intérieurs signés ELIE SAAB Maison, le choix des matériaux, les lignes architecturales, mais aussi le parcours client et les services proposés, sont pensés dans une logique de cohérence absolue. Nous travaillons avec des cabinets de renommée internationale, comme SAOTA, afin de garantir un équilibre subtil entre design contemporain, élégance intemporelle et ancrage dans l’environnement local. Où que nous nous implantions, l’expérience ELIE SAAB doit être immédiatement identifiable, sans jamais être standardisée.

Challenge : Ce lancement marque une nouvelle étape dans l’expansion d’ELIE SAAB sur le segment lifestyle. Comment envisagez-vous l’évolution de votre portefeuille immobilier et la place du Maroc dans cette stratégie ?

E.S.J : Ce projet s’inscrit dans une continuité naturelle de l’évolution de la marque. Après la Haute Couture, le prêt-à-porter, puis ELIE SAAB Maison, l’immobilier lifestyle est une extension logique de notre univers. Il permet de donner vie, à grande échelle, à notre vision du luxe et de l’art de vivre.

Le Maroc occupe une place stratégique dans cette dynamique. Casablanca est une première étape, mais d’autres villes sont à l’étude pour étendre cette expérience, toujours avec la même exigence de qualité et de pertinence. Notre ambition n’est pas la multiplication des projets, mais la création de lieux d’exception, capables de traverser le temps et de s’imposer comme des références dans le paysage du luxe international.

Son actu

ELIE SAAB Casablanca – Art of Living marque le lancement des premières résidences brandées lifestyle au Maroc. Développé avec ART OF LIVING X EKTAR et conçu par SAOTA et Uniarchi, le projet propose villas et appartements de luxe aux intérieurs signés ELIE SAAB Maison. Une première étape au Maroc, appelée à être suivie par d’autres développements d’exception dans le Royaume.