La Résidence de France à Rabat célèbre la Fête nationale en présence de plus de 2 500 invités

L’ambassade de France au Maroc a organisé, lundi 14 juillet 2025, une réception à la Résidence de France à Rabat à l’occasion de la célébration de la Fête nationale française. L’événement a rassemblé plus de 2 500 invités, dont des représentants des autorités marocaines, du monde diplomatique, économique, culturel et associatif.

Les participants ont été accueillis par l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, accompagné du Consul général de France à Rabat, Olivier Ramadour, et du Capitaine de vaisseau Damien Lopez, attaché de défense auprès de l’ambassade.

Dans son discours, l’ambassadeur a souligné l’importance de la visite d’État du président Emmanuel Macron au Maroc, effectuée en octobre 2024. Il a qualifié cette rencontre de « moment historique » entre la France et le Maroc, marquée par une volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale. « Ensemble, Maroc et France, nous n’avons pas peur de l’ambition. Nous sommes résolus à faire grand », a déclaré Christophe Lecourtier.

Lire aussi | Sa Majesté le Roi félicite le Président français à l’occasion de la fête nationale de son pays

L’ambassadeur a également réaffirmé la position de la France concernant le dossier du Sahara. Il a précisé que les résidents des provinces du Sud bénéficieront désormais des mêmes services consulaires et des mêmes dispositifs de soutien que dans les autres régions du Royaume. Sur le plan diplomatique, il a assuré que la France poursuivra ses efforts pour faire reconnaître, notamment au sein de l’Union européenne, la légitimité de la souveraineté marocaine sur ces territoires.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement marocain, dont Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ainsi qu’Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Lire aussi | Fête nationale tendue pour Biden, en pleine crise sur sa candidature

La soirée a été rythmée par des performances musicales, avec la participation de l’artiste OUM et du collectif Dakhla Casa Express, produit par Azaï Records. Ce dernier réunit des artistes issus du sud et du nord du Royaume, notamment le groupe Doueh, El Waar Baamar de Dakhla, Anas Chlih et Nadir Khairi (NDRK) de Casablanca.