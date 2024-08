Le français SUEZ diversifie ses métiers au Maroc

Quelques mois après l’annonce par sa PDG, Sabrina Soussan, de la volonté du groupe Suez de renforcer sa présence au Maroc, la multinationale française spécialisée dans la gestion de l’eau et des déchets crée une nouvelle filiale dans notre pays. Cette fois-ci, c’est dans le domaine informatique et technologique que l’ex-maison mère de Lydec avance ses pions au Maroc.

En effet, Suez IT Hub Morocco vient de voir le jour à Casablanca avec l’ambition d’accompagner sa maison mère dans les activités de conseil, d’expertise et d’audit concernant l’exploitation des infrastructures informatiques, la sécurité des systèmes d’information, le développement de programmes d’application ou de systèmes, ainsi que l’organisation des départements informatiques. Le plan d’affaires de cette nouvelle entité prévoit le recrutement dès la première année d’une vingtaine d’ingénieurs et de techniciens, avant de monter en puissance sur un horizon de cinq ans, avec pour objectif une cinquantaine de salariés.

Outre sa nouvelle ligne de métiers totalement orientée vers l’offshore, SUEZ opère au Maroc essentiellement à travers ses filiales Suez Services Maroc, Suez Atlas et Suez Services Zones Franches Maroc, qui emploient en cumulé plus de 600 salariés. Ces filiales interviennent dans la collecte et la gestion des déchets, y compris la construction et l’exploitation de décharges urbaines, à l’instar de celle de Meknès, unique en son genre dans notre pays (produisant de l’électricité depuis juin 2023 à partir du biogaz obtenu des déchets enfouis). Rappelons que depuis sa scission suite à l’OPA dont elle a fait l’objet en 2022 de la part de son concurrent VEOLIA, qui avait débouché sur l’absorption par ce dernier de 60 % des actifs de la cible, SUEZ (ou ce qu’il en reste) poursuit son bonhomme de chemin avec des actionnaires financiers essentiellement composés de fonds d’investissement internationaux.

En 2023, le leader mondial du dessalement et de la réutilisation des eaux usées a réalisé un chiffre d’affaires avoisinant les 9 milliards d’euros (soit près de 100 milliards de dirhams), avec une présence dans une quarantaine de pays où il emploie plus de 40 000 collaborateurs.