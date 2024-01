Le Wydad poursuit sa débandade [Vidéo]

Qu’advient-il du côté des Rouge et Blanc cette saison ? L’équipe qui trônait encore au sommet de sa gloire il y a quelques mois semble maintenant être comme un géant d’argile, enchaînant les déboires les uns après les autres. Le Wydad Club a essuyé une nouvelle défaite, cette fois-ci contre son éternel rival le Raja, lors du 153e derby casablancais.

L’élimination du WAC de l’African League, dont il est le champion en titre, par le club tanzanien Simba il y a deux semaines, combinée à ses résultats peu convaincants en Botola Pro D1 cette saison, lui a fait perdre son charisme ; le club casablancais ne fait plus peurou presque. Pour certains, le jeune entraîneur Adel Ramzy, recruté en début de saison par la direction dans l’espoir ressusciter le phénomène Rrgragui, serait responsable de cette situation instable ; le système de jeu imposé par l’ancien international a desservi l’équipe qui semble avoir perdu sa direction ; les résultats en dents de scie en témoignent.

Mais il y a surtout un autre facteur : l’incarcération du président du club, Said Naciri, qui risque une lourde peine d’emprisonnement en raison des charges qui pèsent contre lui, liées à une affaire de transfert illégal de grosses sommes d’argent. L’emprisonnement du dirigeant du Wydad, pourtant charismatique et ayant ramené le club au sommet de l’Afrique pendant une décennie, détrônant même le seigneur du continent, Al Ahly d’Égypte, aurait impacté le moral de tout le club. Le départ de Ramzy et l’arrivée du vétéran tunisien Faouzy El Benzarti n’ont rien arrangé.

« Un club historique comme le Wydad Athletic devrait avoir des bases solides, une institution établie de manière formelle. Or, on constate que ce n’est pas le cas. Le club est géré presque au jour le jour, bien que Said Naciri soit considéré comme le meilleur président de l’histoire du club casablancais. Le WAC est géré d’une manière qui en fera un club en permanence orphelin après le départ de l’actuel président », avait prédit le journaliste sportif Mohamed El Maghoudi dans une émission télévisée il y a quelques années. « Un club comme le WAC devrait avoir un système bien huilé, constituant une institution forte et bien organisée, dotée d’un budget important dont les sources sont connues. Or ce n’est pas le cas. Les entrées considérables provenant des différents titres africains remportés ces dernières années, ainsi que d’autres fonds, restent floues », poursuit El Maghoudi.

La défaite contre le Raja cet après-midi enfonce davantage l’équipe qui porte encore les traces d’un Regragui triomphant, ayant insufflé dans son ancienne équipe une touche de grinta, un état d’esprit combatif. Il faut également souligner que le Raja sous la direction de son entraîneur allemand, un compatriote du Kaiser Franz Beckenbauer, a retrouvé son allure. En effet, les protégés de Josef Zenbauer ont provisoirement pris la tête du championnat avec 30 points, tandis que le Wydad est troisième avec 23 unités.

Le Raja de Casablanca a remporté la victoire 2-0 contre le Wydad de Casablanca, qui jouait au stade El Bachir à Mohammedia lors du match de la 14e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football. Les Verts ont ouvert le score à la 51e minute grâce à un but contre son camp de Hicham Ait Brayem, avant de doubler la mise grâce à Mohamed Zrida à la 64e minute.