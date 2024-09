L’UM6P lance officiellement sa nouvelle branche au Canada

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) poursuit son expansion internationale avec l’établissement de sa nouvelle branche au Canada.

C’est officiel. Le président de l’UM6P, Hicham El Habti, a célébré vendredi l’ouverture officielle de la première antenne de l’université marocanine au Canada. L’UM6P Canada se donne pour mission de devenir un acteur majeur de la recherche et de la formation des cadres en Amérique du Nord, tout en renforçant les liens entre l’Afrique et le Canada.

Une mission centrée sur l’innovation et le développement technologique

L’objectif principal de l’UM6P Canada est de promouvoir l’expertise de l’UM6P en matière de recherche, d’éducation et d’innovation. Elle vise à faciliter les transferts de technologies et à encourager les partenariats entre les deux continents. En se concentrant sur des domaines clés tels que l’agriculture, les mines, l’intelligence artificielle, l’énergie et les énergies renouvelables, l’UM6P Canada entend jouer un rôle actif dans le progrès technologique et économique de l’Afrique.

Un centre pour la recherche et l’innovation

L’UM6P Canada ambitionne de développer des activités et projets pour répondre aux défis contemporains auxquels font face les deux continents. En misant sur la recherche doctorale, la formation des cadres, l’innovation et la création de start-ups, la branche canadienne veut être un levier pour le développement durable et la croissance économique en Afrique. Elle prévoit également de renforcer les échanges commerciaux et les services de conseil entre le Canada et l’Afrique.

En intégrant UM6P Canada, étudiants, chercheurs et professionnels auront l’opportunité de participer à une dynamique collective de croissance et d’innovation, créant ainsi une valeur ajoutée pour les écosystèmes au Canada et en Afrique.