Manchester United cherche sauveur pour 16 millions de livres, En-Nesyri serait une option

Une bonne option pour The Red Devils United, mais une option qui pourrait s’avérer inappropriée pour le Lion de l’Atlas. Youssef serait sous une grande pression surtout face à de gros calibres que Man U aura à confronter dans les prochaines journées : Tottenham, Aston Villa, Wolves…

Battu plutôt en cette journée de samedi par West Ham (2-0), au stade olympique de Londres où il a laissé des plumes cédant sa 6è place à son hôte, Manchester United, qui s’est enfoncé davantage en cette journée à la 8è position du classement de la Premier League, semble coincé dans une zone trouble où les questions fusent avec acuité au sujet des plans de transfert de janvier d’Erik ten Hag.

Ainsi pétrifié par les défaites – il en est à sa quatrième successive et sans aucune réalisation – Manchester U qui a exprimé son besoin urgent d’un buteur, a focalisé son attention sur l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri après avoir subi un revers face à Tottenham.

Yeah! I came to know that he's an African during the world cup. Sevilla's Youssef En-Nesyri scored against Man U last night. pic.twitter.com/ZikMKUT8rP