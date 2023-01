Mondialito. Ce que le Maroc va y gagner

Prévue du 1er au 11 février prochain, cette édition qui se déroulera au Maroc, après celles de 2013 et 2014, sera retransmise sur les chaines du monde entier. Le Real Madrid et Flamengo, principales vedettes, assureront des spectacles de haute facture. Ils débarqueront cette semaine avec leurs stars mais aussi leurs publics. L’équipe brésilienne mobilise d’habitude quelque 20.000 fans.

La 13è édition de la Coupe du monde des clubs démarre dans une semaine. Real Madrid et Flamengo mènent le bal de cet évènement footballistique prestigieux. Une aubaine pour le tourisme national, mais pas que. La notoriété du Maroc déjà bien servie par la prouesse des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 et les recettes des matches sont les principaux bénéfices du Royaume que lui apportera cette compétition.

Les Merengue, quant à eux, font déplacer plus de 15.000 supporters, estime L’Economiste dans son édition de ce lundi 23 janvier. Il ne faut pas oublier les Egyptiens d’Al Ahly, meilleur club africain, le Saoudien d’Al Hilal, l’Américain Seattle Sounders, Auckland City de Nouvelle Zélande, et le représentant du continent africain le Wydad de Casablanca. Ainsi, les clubs participants feront déplacer pas moins de 50.000 supporters. Avec les supporters marocains (classés véritable 12è homme lors du Mondial qatari), les stades seront archi pleins. Une aubaine pour le tourisme national, qui va largement en bénéficier.

Le Grand stade de Tanger et le stade du Complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat sont prêts à recevoir ce beau monde. Joyau de l’infrastructure sportive du Maroc, le stade de Tanger a vu sa capacité d’accueil portée à 65.000 places assises (dont 715 places pour la presse et 500 places VIP). Celle du stade de Rabat est de 45.800 places. Les prix des billets vont de 50 dirhams pour les premiers matchs, dont Wydad Casablanca – Al Hilal Saudi, le 4 février, à 100 dirhams pour les demi-finales, où le Real Madrid sera opposé à Flamengo, et 200 dirhams pour la finale prévue à Rabat. Le total des recettes que va générer cette compétition internationale est estimée à 50 millions de dirhams qui vont s’ajouter aux 20 millions assurés par le sponsoring, indique le journal économique.

Mais le Maroc va surtout gagner en notoriété dont il a besoin dans sa compétition avec cinq prétendants à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025, dont le voisin algérien. Une chose est sûre, les responsables de la FIFA et le monde entier sont convaincus que le Maroc est une terre de football.