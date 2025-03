Tetouan Park: un nouvel investissement dans les produits de la mer

Quelques semaines après l’annonce du méga-projet de Japan Tobacco International pour près d’un milliard de dirhams au sein de Tetouan Park, cette zone industrielle gérée par Tanger Med Zone s’apprête à accueillir un nouvel opérateur industriel du secteur de l’industrie de la mer.

Cette fois-ci, c’est d’une PME familiale dont il s’agit, en l’occurrence Walid Mer, qui compte lancer bientôt à Tetouan Park, la construction d’une unité de traitement, congélation et entreposage de produits de la pêche. Destinée à abriter le deuxième site de production de Walid Mer (dont le site historique se trouve à Souk Lkdim Ain Lahcen à la périphérie de la « colombe blanche », ce projet est doté d’une enveloppe de 40 millions de dirhams pour sa première phase et devra permettre la création d’une centaine d’emplois à terme.

Rappelons, que Walid MER qui est spécialisée dans le conditionnement de poissons frais, la congélation de produits de la pêche, le filetage et la marinade des produits de la mer est contrôlée par l’homme d’affaires Abdelkhalik IHADDOUCHAN qui opère également dans l’immobilier et le transport notamment à travers Jolaibib TRANS, une entité de transport de marchandises basée à Laâyoune.

Tetouan Park dont le démarrage en 2016 avait été un peu poussif, avec un manque d’engouement, semble avoir trouvé sa vitesse de croisière au point d’avoir lancé récemment un élargissement de son offre foncière et immobilière par le lancement d’une quatrième tranche en partie financée par le programme maroco-américain MCA (Millenium Challenge Account) et qui s’étend sur une trentaine d’hectares, ce qui porte la superficie exploitée totale par cette plateforme située à 10 km de la ville de Tétouan et à 40 min du port Tanger Med, à près de 180 hectares.