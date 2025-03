Le français OLVEA accélère son développement au Maroc

Dix ans après sa création au Maroc par sa maison mère française, Olvea Atlantic élargit son activité au Maroc et lance un ambitieux programme d’investissement.

Cette filiale du Groupe OLVEA s’apprête à initier la construction de deux unités industrielles à Ait Melloul au sud d’Agadir. Dédiée au raffinage des huiles de poisson, l’activité historique d’Olvea Atlantic, la première unité permettra à celle-ci de moderniser son outil de production et en étendre la capacité. Quant à la deuxième unité, elle vise à produire de l’huile d’Argan essentiellement pour les besoins du marché de la cosmétique qui affriole, de plus en plus, au niveau mondial de cet « or vert » dont les prix explosent d’ailleurs.

Au total, les investissements projetés par Olvea Atlantic dépassent la barre de 50 millions de dirhams hors foncier. A l’issue de l’entrée en service de ces deux unités, Groupe Olvea qui compte également une autre filiale, Olvea Morocco qui, elle, est spécialisée dans la fabrication de l’huile de noisette (également utilisée en cosmétique), s’érigera en un acteur majeur au Maroc de la fabrication et le raffinage de l’huile de poissons et des huiles végétales.

Rappelons, que Groupe Olvea compte plus de 90 ans d’expérience et savoir-faire dans l’industrie des corps gras, et notamment le domaine des huiles végétales et des huiles de poisson riches en Oméga. Avec un siège mondial Fécamp en Normandie, ce groupe familial s’est, depuis sa création en 1929, développé, outre sa base française, dans deux continents avec des unités de production et logistique en Afrique (Maroc, Mauritanie, Burkina Faso et Kenya) et des structures de distribution aux Etats-Unis. Aujourd’hui, Groupe OLVEA emploie plus de 300 personnes dans le monde avec plus de 60 000 tonnes d’huile vendues par an et un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros (plus de deux milliards de dirhams).