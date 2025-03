Rabat accueille le World Football Summit 2025, une première en Afrique

Pour la première fois, le World Football Summit (WFS) pose ses valises en Afrique. L’édition 2025 de cet événement international dédié à l’industrie du football se tiendra les 9 et 10 avril sur le campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Rabat, en partenariat avec EVOSPORT et en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Placée sous le thème « Cultiver l’héritage futur de la Coupe du Monde pour l’Afrique », cette rencontre réunira les principaux acteurs du football mondial pour réfléchir aux moyens de renforcer le rôle du football comme moteur de développement économique, culturel et social sur le continent. Parmi les sujets abordés : le développement des infrastructures sportives, la formation des jeunes talents, l’essor du football féminin ou encore l’impact des nouvelles technologies sur l’évolution du football africain.

Lire aussi | UM6P, OCP et Embrapa s’allient pour une agriculture durable

Le choix du Maroc comme pays hôte s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance croissante du pays sur la scène footballistique internationale. Après la performance remarquée des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du Monde 2022 et la co-organisation du Mondial 2030, le Royaume poursuit sa stratégie de développement d’infrastructures et de formation des talents sous l’impulsion de la Vision royale.

Au-delà des débats et échanges, le WFS Rabat 2025 ambitionne de créer des synergies entre les investisseurs, les institutions et les experts du secteur afin de structurer un écosystème sportif durable et performant. Pour Jan Alessie, co-fondateur et directeur général du World Football Summit, « l’Afrique représente l’une des frontières les plus prometteuses du football mondial, avec un potentiel encore sous-exploité en matière de droits médias, d’infrastructures et de formation des talents ».

Lire aussi | Science Week : l’UM6P met en vedette les scientifiques pour contrer le « charlatanisme »

L’UM6P, via sa filiale EVOSPORT, entend apporter une approche scientifique et technologique à cet événement, en intégrant la recherche et la formation aux enjeux du football d’aujourd’hui et de demain. Pendant deux jours, des représentants de la FIFA, de la CAF, des clubs professionnels et des ligues échangeront sur les défis et opportunités du football africain, avec pour ambition d’accélérer son développement et son rayonnement international.