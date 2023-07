24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône : Le sérieux, force morale permanente du Royaume

Et c’est ce qui doit permettre d’entamer avec ferveur les nouvelles réformes et de réaliser de nouveaux progrès. Le sérieux est « un concept intégré qui recouvre un ensemble d’idéaux et de principes opératoires ». L’exploit accompli par la Sélection nationale à la dernière Coupe du monde de football est la meilleure illustration concrète et hautement symbolique de cette force morale où la jeunesse marocaine a démontré sa capacité à jouer un rôle d’avant-garde dans le Royaume. Fier de cet acquis, le Royaume du Maroc a présenté avec les pays amis, l’Espagne et le Portugal, une candidature commune pour l’organisation des phases finales de la coupe du monde de football 2030. C’est là une belle candidature qui exprime une volonté de promouvoir la fraternité entre les peuples de l’Afrique et de l’Europe, autour de la Mer Méditerranée.

Le sérieux de la jeunesse marocaine est aussi source de création et d’innovation. Preuve en est la réalisation de la première voiture à 100% de fabrication locale, ainsi que la présentation du premier prototype de voiture à hydrogène, développé par un jeune marocain, qui inscrit le Royaume dans les grands défis de ce 21ème siècle, et en fait une destination majeure pour les investissements productifs.

« Le sérieux est également de mise dès lors qu’il est question de notre intégrité territoriale ». Cette dimension suprême a été déclinée à travers l’Initiative marocaine d’autonomie, comme solution réaliste et définitive à un conflit artificiel. Ce qui a permis à de nombreux pays de comprendre, de voir plus clair, et d’adhérer à cette proposition qui a déclenché des « reconnaissances en cascades de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud ». Et avec une égale intransigeance, le Royaume du Maroc réitère constamment sa position inébranlable en faveur de la cause Palestinienne.

En fait, le sérieux est une attitude nécessairement permanente, dans tous les secteurs d’activité, aussi bien dans les domaines politique, administratif, et judiciaire, que dans le domaine social. Le sérieux doit prévaloir aussi chez les opérateurs économiques, appelés à jouer un rôle moteur en matière d’investissement, de production et de création d’emploi.

Le sérieux, concept clé du Discours Royal du 29 juillet 2023, est défini comme étant « la clé de voûte d’une approche intégrée qui subordonne l’exercice de la responsabilité à l’exigence de reddition des comptes et fait prévaloir les règles de bonne gouvernance, la valeur travail, le mérite et l’égalité des chances ».

En application des orientations du Souverain, pour faire face au renchérissement du coût de la vie et au ralentissement de la croissance économique, plusieurs mesures urgentes et ponctuelles ont été adoptées par le gouvernement afin d’atténuer l’impact négatif sur les franges de la population et les secteurs les plus touchés. Aujourd’hui, compte tenu des signes de recul de l’inflation, l’objectif est de renforcer la relance et la résilience de l’économie nationale, pour assurer la continuité des grands chantiers de réformes entamées.

Ainsi, le Programme d’Investissement Vert du Groupe OCP et l’accélération du plan de déploiement des énergies renouvelables illustrent bien la dimension structurelle des nouveaux défis à relever. C’est aussi le cas du projet « Offre Maroc » pour l’hydrogène vert.

Par ailleurs, dans son Discours, le Souverain a mis l’accent sur le parachèvement du chantier de la protection sociale, dans sa phase actuelle relative aux prestations sociales (allocations familiales). « Notre souhait est que ce revenu direct contribue à l’amélioration des conditions de vie de milliers de familles et d’enfants dont Nous ressentons la détresse ». C’est là « un pilier essentiel de notre modèle de développement et de société qui a pour finalité de préserver, dans toutes ses dimensions, la dignité des citoyens ».

La gestion des ressources hydriques, déclinée à travers le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, fait partie des grandes priorités nationales. L’eau est la première ressource collective vitale du Royaume. « Nous ne tolérerons aucune forme de mauvaise gouvernance ».

Le sérieux a aussi une dimension collective, concernant tous les marocains, articulé autour de l’attachement sans faille aux valeurs religieuses et patriotiques et à la devise éternelle : Dieu, la Patrie et le Roi; l’attachement indéfectible à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale du Royaume; la sauvegarde des liens sociaux et familiaux, bases d’une société plus solidaire ; et la poursuite résolue de la quête de développement équitable et inclusif.

Au niveau régional, le Souverain a aussi inscrit le concept « sérieux » en réitérant l’aspiration profonde et sincère du Royaume à de meilleures relations entre l’Algérie et le Maroc, avec un retour à la normale et à une réouverture des frontières entre les deux pays. Paix et développement sont en effet inséparables.