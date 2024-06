4 personnes arrêtées au Maroc pour préparation de plans terroristes

Le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), a interpellé jeudi quatre individus partisans de l’organisation terroriste « Daech » pour leur implication présumée dans la préparation de l’exécution de plans terroristes visant à porter gravement atteinte à l’ordre public.

Les éléments des Forces Spéciales relevant de la DGST ont engagé les procédures d’intervention et d’interpellation dans le cadre d’opérations séparées et simultanées ayant ciblé les suspects, âgés de 21 à 41 ans, dans les villes de Salé, Tanger et Tétouan, indique un communiqué du BCIJ.

Les perquisitions menées aux domiciles des mis en cause ont permis la saisie de matériels électroniques et d’armes blanches de différentes tailles, ainsi que d’un étendard de « Daech » en tissu et d’un ensemble de manuscrits à caractère extrémiste à l’instar du texte « d’allégeance » à cette organisation terroriste, outre des publications sur la légitimité des « opérations-martyres » et le mode de fabrication et de montage d’engins explosifs.

Lire aussi | Coup de filet antiterroriste du BCIJ: 5 partisans de Daesh interpellés

Selon les données préliminaires de l’enquête, les suspects, qui se sont imprégnés de l’idéologie extrémiste de « Daech » et ont déclaré leur allégeance au soi-disant « émir » de cette organisation, ont été en train de planifier des projets terroristes extrêmement dangereux ciblant des installations vitales et sensibles dans le Royaume, poursuit le communiqué, ajoutant que les mis en cause ont adhéré, de manière effective, à la préparation de ces plans en observant et en identifiant les cibles.

L’enquête a démontré que les suspects, qui ont acquis une expertise dans le domaine de la fabrication d’engins explosifs, ont tissé des liens avec des dirigeants de « Daech » s’activant à l’étranger, afin qu’ils appuient et revendiquent leurs projets subversifs immédiatement après leur perpétration dans le Royaume.

Lire aussi | Quatre recruteurs de Daech arrêtés par le BCIJ dans plusieurs villes

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée par le BCIJ sous la supervision du parquet en charge des affaires de terrorisme et d’extrémisme, en vue d’identifier tous leurs plans et projets terroristes et d’élucider les éventuelles ramifications avec les autres organisations terroristes à l’étranger.