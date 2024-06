Chirurgie : ONCORAD dévoile son nouveau robot high-tech

ONCORAD a annoncé le lancement de son nouveau robot chirurgical révolutionnaire lors d’une conférence de presse à Casablanca.

Cet événement a mis en avant les avancées technologiques significatives réalisées dans le domaine de la robotique médicale et les bénéfices potentiels pour les patients et les professionnels de santé.

Avec 25 ans d’expérience, ONCORAD continue de se positionner en tant que leader dans le domaine de la chirurgie de pointe. Le nouveau robot chirurgical, conçu pour assister les chirurgiens dans les interventions complexes, promet d’améliorer la précision et l’efficacité des opérations tout en réduisant les risques pour les patients. Parmi les caractéristiques de ce robot, on retrouve des composants de perception de pression uniques, une architecture de protection et de sécurité multicouches, et une vision stéréoscopique 3D immersive.

L’introduction de ce nouveau robot par ONCORAD pourrait révolutionner la pratique médicale en réduisant de 30% les temps de récupération et de 25% les risques de complications post-opératoires. Les professionnels de santé bénéficieront d’outils de haute précision, rendant les interventions plus sûres et plus efficaces.

« Cette avancée technologique est le reflet de l’engagement constant d’ONCORAD envers l’innovation et la qualité des soins. Nous croyons fermement que ce robot révolutionnera la chirurgie minimalement invasive au Maroc, apportant des avantages sans précédent pour les patients et les professionnels de santé », s’est félicité le Dr. Redouane Samlali, Directeur Général d’ONCORAD.

Une première utilisation réussie

Le 29 mai 2024, le robot a été utilisé pour la première fois à la Clinique Littoral de Casablanca, marquant ainsi une première historique non seulement au Maroc, mais aussi sur le continent africain. Cette intervention réussie ouvre de nouvelles perspectives pour la chirurgie robotique au Maroc et en Afrique.

ONCORAD collabore avec un partenaire marocain expert en service et maintenance pour garantir réactivité et proximité. Avec plus de 500 collaborateurs dédiés et 25 ans d’expérience, le groupe assure un support technique continu. Trois ingénieurs certifiés fournissent une formation de haute qualité et un soutien technique ininterrompu.

ONCORAD envisage un avenir où la robotique chirurgicale transforme les soins de santé au Maroc. En développant des solutions innovantes comme le robot TOUMAI™, le groupe vise à rendre les interventions chirurgicales plus sûres et plus accessibles pour tous les patients.