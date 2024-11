ABA TECHNOLOGY innove en matière d’IA physique et crée le Fusion Computing System

Récemment, une innovation majeure a été annoncée par ABA Technology en partenariat avec un leader mondial de l’IA, dévoilant le « Fusion Computing System ».

La technologie avance rapidement quand les collaborations stratégiques fonctionnent bien, car elles jouent un rôle-clé dans la concrétisation de concepts futuristes. Ce système marque une avancée vers ce qu’on appelle aujourd’hui l’IA physique (« physical AI »), une forme d’intelligence artificielle intégrée aux systèmes et infrastructures physiques, permettant d’exploiter le potentiel de l’IA dans des applications concrètes et de répondre aux défis de souveraineté technologique.

Fusionner IT et OT : une révolution technologique

Le cœur du « Fusion Computing System » repose sur le concept de « fusion IT/OT », qui intègre les technologies de l’information (IT) et les technologies opérationnelles (OT). Cette fusion permet de réunir les outils d’Internet des objets (IoT), de l’intelligence artificielle (IA), du edge computing et des plateformes de données en temps réel dans une même infrastructure. L’objectif ? Proposer une intelligence artificielle fusionnée, pensée pour des applications concrètes et multi-sectorielles, allant de l’industrie 4.0 aux smart cities en passant par la santé connectée et la chaîne logistique (supply chain).

En exploitant des données en temps réel et en les traitant à proximité des dispositifs où elles sont produites (edge computing), ce système réduit la latence et améliore la réactivité des solutions déployées. La collecte et le traitement instantané de ces informations permettent ainsi de créer des systèmes plus intelligents, plus rapides et capables de s’adapter en continu aux besoins des utilisateurs et des infrastructures.

L’IA physique : l’évolution vers une IA multisectorielle et souveraine

Le « Fusion Computing System » incarne une étape cruciale vers l’IA physique, un domaine qui dépasse les applications traditionnelles d’IA générative pour s’inscrire dans le monde réel. « Nous sommes aujourd’hui à l’aube de l’IA physique », a souligné Deepu Talla, Vice-Président Monde d’Nvidia, géant de l’IA. Cette technologie permet d’utiliser l’intelligence artificielle dans des dispositifs et des systèmes industriels et civils, offrant ainsi des solutions à haute valeur ajoutée pour des secteurs sensibles comme la santé, la sécurité publique et la durabilité environnementale.

L’IA physique promet également d’améliorer la souveraineté technologique des nations en facilitant une maîtrise locale des données et des systèmes. En permettant aux entreprises et aux gouvernements de traiter leurs données de manière sécurisée et autonome, cette technologie répond aux préoccupations croissantes en matière de sécurité des données et de souveraineté numérique, surtout dans des secteurs critiques.

Des applications concrètes dans des secteurs clés

Le déploiement initial du « Fusion Computing System » est prévu en région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) dans l’objectif d’étendre cette solution à l’échelle mondiale. Cette innovation est conçue pour transformer des domaines clés, avec des applications aussi diverses que la santé connectée, l’industrie 4.0, la gestion de la supply chain et les infrastructures urbaines intelligentes.

Dans le domaine de la santé, l’IA physique peut être utilisée pour surveiller en temps réel les paramètres vitaux des patients et anticiper les soins nécessaires. En milieu industriel, elle peut optimiser les chaînes de production en analysant les données machines pour détecter des dysfonctionnements avant qu’ils ne surviennent. Quant aux smart cities, elles peuvent bénéficier d’une gestion plus réactive des infrastructures, réduisant l’empreinte carbone grâce à des systèmes de gestion de l’énergie et de la mobilité optimisés.

Le défi de la souveraineté technologique

Dans un monde où la question de la souveraineté des données est devenue cruciale, le « Fusion Computing System » se positionne comme une solution technologique permettant aux Etats et aux entreprises de reprendre le contrôle de leurs données. Grâce à cette alliance, ABA Technology vise à donner aux utilisateurs la possibilité de déployer une IA physique tout en conservant une maîtrise locale de leurs informations.

Cette maîtrise est cruciale dans un contexte où les données jouent un rôle stratégique pour la sécurité, l’économie et même la stabilité des nations. Comme l’a souligné l’équipe de développement, « le Fusion Computing System n’est pas seulement une avancée technologique ; c’est aussi une réponse aux défis actuels de souveraineté et de sécurité des données ».

Vers une nouvelle ère de l’IA

Ce partenariat stratégique pour l’IA physique marque un tournant pour l’industrie technologique en général, et pour les secteurs critiques en particulier. Avec des applications dans la santé, l’industrie et les villes intelligentes, cette technologie ouvre des perspectives inédites pour des solutions sécurisées, locales et autonomes. Le Fusion Computing System pourrait ainsi devenir un modèle pour d’autres initiatives similaires, posant les bases d’une IA véritablement adaptée aux exigences du monde moderne.