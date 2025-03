Aéroport Mohammed V : une circulation fluidifiée pour les voyageurs

Les passagers empruntant l’aéroport Mohammed V de Casablanca bénéficient désormais d’un accès plus fluide, grâce à la suppression des dispositifs d’inspection situés aux entrées. Cette réorganisation, menée en concertation avec les autorités de sûreté aéroportuaire, vise à réduire les files d’attente et à améliorer l’expérience des voyageurs dès leur arrivée.

Ce changement, rendu possible par la collaboration entre le Ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et la Gendarmerie Royale, repose sur une refonte du dispositif de contrôle tout en maintenant des standards de sécurité élevés. En facilitant l’accès aux différents points d’entrée, l’aéroport entend offrir un parcours plus fluide et confortable, répondant ainsi aux attentes des passagers.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Aéroports 2030 », qui vise à moderniser les infrastructures aéroportuaires marocaines en misant sur l’optimisation des contrôles, l’amélioration du confort et l’intégration d’innovations technologiques. Le dispositif mis en place à Casablanca sera progressivement étendu à d’autres aéroports du pays, à commencer par Marrakech dans les prochains jours.

D’autres mesures devraient suivre afin de renforcer l’efficacité et l’attractivité des aéroports marocains. Avec ces ajustements, l’Office National des Aéroports (ONDA) confirme son ambition de faire des plateformes aéroportuaires du Royaume des références en matière de qualité de service et de gestion des flux passagers.