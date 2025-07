Attijari Payment lance son activité d’acquisition commerçants au Maroc

Attijari Payment a officiellement lancé son activité d’acquisition commerçants depuis le 1er mai 2025, consolidant son positionnement dans l’écosystème marocain des paiements électroniques. Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des réformes réglementaires engagées dans le secteur et vise à répondre aux besoins croissants des commerçants et des entreprises, quelle que soit leur taille.

Cette nouvelle étape intervient après l’obtention, le 13 mars 2025, de l’agrément d’Établissement de Paiement délivré par Bank Al-Maghrib, autorisant Attijari Payment à opérer dans ce domaine. Elle marque une évolution significative dans la stratégie du groupe Attijariwafa bank en matière de services numériques et d’acceptation des paiements électroniques.

« Ce lancement marque un tournant décisif pour Attijari Payment. Nous sommes pleinement mobilisés pour accompagner les commerçants et entreprises marocaines avec des solutions sécurisées, simples et efficaces, au service de la transformation numérique nationale », a déclaré Fahd Bettache, Administrateur Directeur Général d’Attijari Payment Processing.

Lire aussi | Attijariwafa bank célèbre l’entrepreneuriat lors de la grande finale des Trophées Ana Maak

Forte d’une expérience de 20 ans dans les paiements électroniques et s’appuyant sur l’expertise de ses équipes, Attijari Payment entend offrir des solutions fiables et adaptées, à la fois au Maroc et à l’international.

L’entreprise propose une gamme complète de solutions : des Terminaux de Paiement Électronique (TPE), qu’ils soient standards, intégrés aux systèmes de caisse ou en grappes pour les enseignes multisites, ainsi que des solutions de paiement en ligne (PEL). Ces dispositifs sont conçus pour répondre à la diversité des profils d’entreprises, en alliant flexibilité, sécurité et performance.

À travers cette initiative, Attijari Payment ambitionne de devenir un acteur de référence dans la modernisation des paiements au Maroc et de contribuer activement à la transformation numérique de l’économie nationale.