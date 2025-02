Baromètre 2024 de l’OMT. Le Maroc parmi les champions mondiaux du tourisme

Alors que le gouvernement marocain est sous les feux des critiques par l’opposition parlementaire en ce début d’année pour sa gestion du tourisme, le très récent Baromètre du Tourisme Mondial 2024 que vient de publier l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) relevant des Nations Unies, tombe à point nommé pour le Département ministériel dirigé par Fatim-Zahra Ammor, en lui apportant de sacrés arguments pour défendre son bilan ou tout au moins la solide performance de l’année écoulée.

On découvre à travers le fouillis de statistiques charriées par ce Baromètre dont l’angle d’analyse est essentiellement orienté vers la récupération du tourisme mondial après la crise sanitaire du Covid-19 en 2020 et ses séquelles les années qui s’ensuivirent, que le Maroc fait tout simplement partie des champions mondiaux en la matière !

Lire aussi | Le Maroc abritera le premier bureau thématique d’ONU Tourisme en Afrique

Aussi, alors qu’au niveau mondial, l’année 2024 marque «à peine» un taux de récupération de 99% par rapport à l’année de référence 2019 (1,445 milliard Vs 1,465 milliard), le Maroc a, quant à lui, dépassé de +35% sa performance antérieure à la déflagration de 2020 avec 17,4 millions d’arrivées touristiques. Ce qui le situe au 8ème rang mondial, voire 4ème à l’échelle restreinte des pays à arrivées touristiques significatives (i.e. de la barre de 5 millions en 2019 ou 2023) et ce, juste derrière l’Albanie, l’Arabie Saoudite et la Colombie et plusieurs crans au-dessus de la moyenne africaine (+7% par rapport à 2019) ou encore de ses concurrents régionaux directs, la Tunisie (+9%) et l’Egypte (+23%). Au niveau des recettes touristiques, le Maroc qui fait encore mieux en variation absolue (+43% par rapport à 2019) en se classant au 8ème rang mondial des pays à «tourisme significatif» en étant là encore, le champion africain incontesté (seul de son continent dans le top 20 mondial).

Lire aussi | Tourisme : Marrakech atteint de nouveaux sommets

Au demeurant, si le Baromètre 2024 de l’OMT permet au gouvernement marocain d’exhiber des statistiques flatteuses face à ses détracteurs, il n’en demeure pas moins que le tourisme marocain est encore porté pour près de la moitié par les MRE et que plusieurs défis restent à gérer, dont notamment la diversification de l’offre, l’engorgement dans les aéroports (un facteur de risque important selon l’OMT qui pèsera sur 2025) et la tendance inflationniste des prix des nuitées hôtelières et autres services annexes.