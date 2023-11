Edito. La grande marche

1975 : la Marche Verte a permis au Royaume du Maroc de poursuivre pacifiquement le processus de décolonisation et de réintégrer la région sud du Sahara dans la mère patrie. A cette époque, le contexte international de la guerre froide et le déficit démocratique au niveau national ont été à l’origine des difficultés et obstacles rencontrés, à l’origine d’une situation conflictuelle complexe qui dure depuis presque cinq décennies. Une situation qui a affaibli toute la région de l’Afrique du Nord et l’a détournée d’autres voies meilleures et possibles, celle notamment de la paix et de l’intégration au profit de l’ensemble des peuples du Maghreb. Le cessez le feu, adopté en 1991, au Sahara, a ouvert la voie à un front diplomatique où le Maroc n’a pas cessé de progresser et de convaincre les Etats quant au caractère artificiel et anachronique du conflit. Le traitement appliqué par le Maroc à la récente attaque de Smara qui a fait un mort et trois blessés, traduit surtout une grande maitrise de soi et une profonde sagesse. Le Royaume ne tombe pas dans le piège de la provocation. C’est là le signe d’un « Etat fort » et non pas d’une faiblesse. En effet, la véritable force d’un Etat est dans le respect des règles internationales et des valeurs humaines, ainsi que la confiance dans la justice. Ce qui se passe actuellement au Proche Orient devrait faire réfléchir « les responsables de tout bord dont le doigt est prêt à appuyer sur la gâchette ».

Lire aussi | L’expertise marocaine à Ecomondo !

En proposant une solution réaliste d’autonomie régionale, dans le cadre de l’intégrité territoriale du Royaume, le Maroc a fait un grand pas et a exprimé sa volonté sincère d’une résolution pacifique et définitive de ce conflit. Mieux, ce grand pas s’est aussi traduit par un développement prioritaire du Sahara Marocain où le PIB par habitant dans la région de Dakhla Oued Ed Dahab a atteint 83 520 DH, en 2022, soit plus de 2 fois et demie la moyenne nationale du PIB (32 759 DH). Cette voie adoptée par le Maroc est la meilleure réponse apportée au conflit, aux niveaux national et international. Ainsi, la marche hautement symbolique entamée en 1975 est devenue une grande marche transformatrice d’une réalité, gagnant l’adhésion à travers les résultats atteints, en termes d’amélioration des conditions de vie et d’épanouissement des populations concernées. Ce processus n’a pas un impact positif uniquement sur le Maroc. Avec une façade maritime de plus de 3000 km sur l’Atlantique, le développement du Maroc et son ouverture sur l’Afrique peuvent profiter à de nombreux Etats du continent, notamment ceux du Sahel. Le projet stratégique du Gazoduc Maroc-Nigéria illustre bien cette volonté et cette capacité de mobiliser en commun des ressources au profit du continent africain. Dans un monde de plus en plus multipolaire, l’Afrique n’a pas d’autre alternative que le développement de la coopération Sud-Sud et la création d’espaces communs favorables aux échanges commerciaux mais aussi et surtout à l’émergence d’une « identité continentale », capable de mobiliser les nouvelles générations et de les nourrir de valeurs humanistes loin de tout mimétisme ou suivisme d’un modèle occidental dont la péremption ne cesse de se confirmer.

Lire aussi | Délais de paiement. Le montant des amendes acquittées atteint 130 millions de DH

En fait, depuis leur décolonisation, les pays d’Afrique partagent ensemble des défis communs qui se résument dans la réalisation d’un développement respectueux de la dignité humaine africaine et de l’environnement naturel. Le conflit armé en Europe de l’Est, entre la Russie et l’Ukraine, et tout récemment la guerre punitive et destructive menée par Israël, à Gaza, ont mis à nu le modèle occidental et remis en cause sa crédibilité et sa prétention universaliste. Le 21ème siècle annonce déjà le crépuscule de ce modèle. L’Afrique doit s’y préparer en vue de créer ses propres alternatives.