Installations solaires. Première concrétisation des 20 MDH d’investissement de Zalar Holding

Dans le cadre d’une collaboration fructueuse, Zalar Holding, en partenariat avec le norvégien Empower New Energy et Jet Energy, vient d’inaugurer une centrale solaire photovoltaïque sur toiture pour son site de Mediouna, près de Casablanca. Cette initiative marque l’entrée d’Empower sur le marché marocain et souligne l’engagement des acteurs économiques marocains en faveur de la transition énergétique.

La centrale solaire de Mediouna, d’une puissance de 828 kWc, est la première d’une série de quatre installations en toiture prévues pour Zalar Holding, totalisant 2,5 MWc et représentant un investissement d’environ 2 millions de dollars (environ 20,5 millions de dirhams). Ces installations, qui sont presque achevées à 90%, sont situées à Fès (El Alf), Nouasseur (Banchereau) et Had Soualem (Dindy), et devraient produire annuellement 3,76 GWh d’énergie propre. Cette énergie sera directement utilisée par les filiales de Zalar Holding, notamment dans le secteur avicole, contribuant ainsi à réduire les émissions de CO2 de l’entreprise de 2 300 tonnes par an.

Au-delà de son impact environnemental positif, ce projet soutient également l’économie locale en préservant plus de 100 emplois. Il s’inscrit dans les efforts plus larges du Maroc visant à décarboniser son économie et à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Cette centrale solaire de 2,5 MW, exploitée dans le cadre d’un contrat de 16 ans, démontre le potentiel industriel marocain dans la transition vers une économie plus verte et durable.

L’inauguration de la centrale solaire de Mediouna a été honorée par la présence de Son Excellence, Sjur Larsen, Ambassadeur de Norvège au Maroc, soulignant l’importance de cette collaboration internationale dans la promotion des énergies renouvelables. Ce projet s’aligne parfaitement avec les objectifs du Maroc pour 2030, tels qu’énoncés dans l’Accord de Paris. Empower New Energy et Jet Energy aspirent à contribuer de manière significative à ces objectifs, en soutenant la transition énergétique du pays et en favorisant l’adoption de sources d’énergie propres et durables.