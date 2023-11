World Robot Olympiad. Le Maroc sur le podium avec une innovation prometteuse pour les zones sinistrées

Un drone pour fournir un accès réseau télécoms dans les zones sinistrées. Voici une autre solution qui met en évidence le potentiel d’innovation marocain.

L’équipe Nova Explorers, représentant le centre Activelabs de Tanger, vient de remporter la médaille d’or au World Robot Olympiad (WRO) à Panama, propulsant ainsi le Maroc sur le podium de l’innovation technologique, en tant que seul pays africain sur le podium parmi plus de 70 nations participantes. Il faut dire que l’équipe composée de Nour-el Houda (14 ans), Nouha (11 ans) et Mariam (14 ans), soutenue par leur coach Maha et le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, a démontré des compétences notables, de la créativité et un esprit d’équipe tout au long de la compétition. Cette victoire reflète le potentiel des jeunes talents marocains dans le domaine de la robotique. Leur projet « Skylinker », une initiative novatrice utilisant un drone volant pour fournir un accès réseau télécom dans les zones sinistrées, s’est distingué en se classant 3ème dans la catégorie Future Innovator Junior. Ne dit-on pas que la résilience et l’innovation sont des forces qui émergent des ruines ? A travers leur performance, ces jeunes talents nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, l’esprit humain est capable de s’élever et de créer.

Cette victoire exceptionnelle met en lumière l’engagement de l’équipe Nova Explorers à relever des défis du monde réel grâce à la robotique et à la technologie. Le projet Skylinker offre une solution créative et prometteuse pour fournir un accès réseau dans les zones touchées par des catastrophes, où les infrastructures de télécommunication sont souvent endommagées ou inexistantes.

Dans les coulisses…

Pour l’Association LOOP For Science & Technology, organisateur national de la World Robot Olympiad au Maroc, cette réalisation est historique et cette victoire est inspirante pour les générations futures à poursuivre leur passion pour la robotique et la technologie. Comme on le dit souvent, la réussite est une pièce de théâtre jouée par de nombreux acteurs. Dans le cas d’espèce, l’association LOOP For Science & Technology ne manque pas d’exprimer sa gratitude envers ses partenaires Horizon Tangier Terminal SA (HTTSA) et La Marocaine Vie, dont le soutien précieux a contribué de manière significative à cette réussite.

Mise en évidence du potentiel marocain

Sur le plan économique, cette victoire au WRO met en évidence le potentiel de l’innovation technologique marocaine. En adoptant des solutions créatives et en encourageant les jeunes à s’engager dans des domaines tels que la robotique, le Maroc renforce sa position en tant que pôle d’innovation et favorise le développement d’une économie axée sur la technologie.

De plus, cette victoire souligne l’importance de l’éducation et de la promotion des domaines STEAM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Arts et Mathématiques) chez les jeunes marocains. Sur le terrain, il faut dire que l’Association LOOP For Science & Technology, en partenariat avec des organisations internationales telles que FIRST et la World Robot Olympiad Association, joue un rôle clé dans la sensibilisation et la promotion de ces disciplines auprès des enfants et des jeunes issus de milieux défavorisés.

Enfin, cette réalisation historique renforce la position du Maroc en tant que pays attractif pour les investissements technologiques. En encourageant l’innovation et en mettant en valeur les talents locaux, le Maroc attire l’attention des acteurs nationaux et internationaux du secteur de la technologie, renforçant ainsi son potentiel de développement économique.