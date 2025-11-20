Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu'à 50% d'acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l'Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d'un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d'intensifier le forage »
FIFM 2025: Marrakech embrasse tous les cinémas
Najib Akesbi: «Une assiette fiscale mieux maitrisée permettra de repenser les taux d'imposition»
DONGFENG Maroc lance le nouveau pick-up RICH6
Challenge N°991 • Du 21 au 27 novembre 2025
HCP: l'inflation enregsitre une petite hausse en octobre
Morocco Showcase Summit: pleins feux sur l'essor du tourisme
Ayoub Azami atterrit à la tête du Conseil d'administration de Sonasid
Jameel Motors devient le distributeur officiel de JMC au Maroc
Les prévisions météorologiques pour vendredi 21 novembre 2025
Le Maroc 6ème mondial en termes de performance climatique
Émission spéciale : Gouvernance locale, perspectives politiques et bilan gouvernemental

Nabila Rmili, première femme à la tête de la plus grande collectivité territoriale du Royaume, accorde un entretien à l’émission « Face à Face ». Elle y revient sur les réalisations engagées et les défis auxquels demeure confrontée la capitale économique. Elle précise sa vision pour l’avenir du Rassemblement National des Indépendants et dresse une lecture du bilan du gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch, à un an des prochaines échéances électorales. Cette intervention marque sa première prise de parole radiophonique de cette nature. La maire de Casablanca y expose, avec clarté et sens des responsabilités, son appréciation de la situation actuelle de la ville ainsi que les ambitions portées pour son développement futur. Émission spéciale dédiée à trois axes majeurs Premier axe : Bilan de mi-mandat du Conseil de la Ville de Casablanca Deuxième axe : Perspectives du Rassemblement National des Indépendants et préparation aux prochaines échéances électorales Troisième axe : Évaluation du bilan du gouvernement d’Aziz Akhannouch dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’emploi

