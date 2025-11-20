Émission spéciale : Gouvernance locale, perspectives politiques et bilan gouvernemental

Nabila Rmili, première femme à la tête de la plus grande collectivité territoriale du Royaume, accorde un entretien à l’émission « Face à Face ». Elle y revient sur les réalisations engagées et les défis auxquels demeure confrontée la capitale économique. Elle précise sa vision pour l’avenir du Rassemblement National des Indépendants et dresse une lecture du bilan du gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch, à un an des prochaines échéances électorales. Cette intervention marque sa première prise de parole radiophonique de cette nature. La maire de Casablanca y expose, avec clarté et sens des responsabilités, son appréciation de la situation actuelle de la ville ainsi que les ambitions portées pour son développement futur. Émission spéciale dédiée à trois axes majeurs Premier axe : Bilan de mi-mandat du Conseil de la Ville de Casablanca Deuxième axe : Perspectives du Rassemblement National des Indépendants et préparation aux prochaines échéances électorales Troisième axe : Évaluation du bilan du gouvernement d’Aziz Akhannouch dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’emploi