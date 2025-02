Eqdom accepte de payer 82,4 MDH au fisc après un contrôle

La société de crédit Eqdom a accepté de s’acquitter de la somme de 82,4 millions de dirhams (MDH), suite à un accord avec l’administration fiscale relatif à un contrôle portant sur la période allant de 2016 à 2023.

« Comme lors de la publication des comptes arrêtes à juin 2024, la société Eqdom a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur l’IS (Impôts sur les sociétés) et l’IR (Impôts sur les revenus) concernant les exercices 2020 à 2023 ainsi que la TVA (Taxe sur la Valeur ajoutée) concernant les exercices 2016 à 2023 », indique la société dans un communiqué publié sur le site web de l’AMMC.

A l’issue de ce contrôle, précise la même source, un protocole d’accord a été signé avec les services de l’administration fiscale en date du 31 décembre 2024 pour « le règlement définitif et irrévocable d’un montant de 82,4 millions de dirhams ».

« En conséquence, le résultat net annuel au titre de l’exercice 2024 sera impacté par cette charge fiscale exceptionnelle », relève le communiqué.

Et de conclure : « En dépt de cet événement non récurrent et de son impact comptable, l’activité et le chiffre d’affaires prévus de la société Eqdom sont en ligne avec les ambitions de l’exercice 2024 ».