FIFA 2030. La Grèce, l’Égypte et l’Arabie saoudite renoncent à leur candidature commune pour l’accueil du Mondial

Un des facteurs clés influençant cette décision est le sentiment dominant selon lequel la Coupe du Monde 2030 devrait être accueillie en Europe. L’Espagne et le Portugal émergent comme des concurrents sérieux pour co-organiser l’événement, ce qui exerce une pression croissante pour que le tournoi soit attribué aux nations européennes. En conséquence, le gouvernement saoudien a choisi de retirer sa candidature, se conformant ainsi au sentiment dominant.

Nouveau rebondissement dans la candidature à l’organisation de la Coupe du Monde 2030. Un sérieux concurrent au dossier Maroc-Espagne-Portugal vient d’annoncer son retrait. La Grèce et l’Arabie saoudite ont pris mutuellement la décision de se retirer de leur candidature commune, aux côtés de l’Égypte, de co-organiser la prestigieuse Coupe du Monde de la FIFA en 2030.

Cependant, la Grèce et l’Égypte, les pays initialement envisagés comme co-organisateurs par Riyad, n’ont pas pris l’initiative d’assumer cette responsabilité. La Grèce, confrontée à ses propres défis, ne dispose pas des infrastructures sportives nécessaires pour accueillir un événement d’une telle envergure. De plus, Athènes exprime des inquiétudes quant à la crise économique et politique en cours dans le pays, jugeant inapproprié de prendre en charge l’organisation de la Coupe du Monde à l’heure actuelle. Malgré l’offre de l’Arabie saoudite d’investir dans les infrastructures requises, la Grèce a choisi de décliner cette opportunité.

De même, Le Caire a également décliné la demande de l’Arabie saoudite pour des raisons similaires. L’Égypte reconnaît les défis inhérents à l’organisation d’un tournoi d’une telle envergure dans son propre contexte socio-politique, ce qui les a conduits à décliner respectueusement la proposition.

La fermeture du dossier de candidature commune Grèce-Arabie Saoudite-Égypte ouvre de nouvelles possibilités et renforce la probabilité croissante que le trio Maroc-Espagne-Portugal obtiennent le privilège d’accueillir ce prestigieux tournoi.