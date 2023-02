Hôtellerie. Le tour opérateur français Ôvoyages ouvre 4 nouveaux Ôclubs au Maroc

Pour la saison estivale prochaine au Maroc, le tour opérateur français Ôvoyages a mis les petits plats dans les grands en misant sur la destination avec une programmation étoffée et une grande campagne TV dans l’Hexagone. Ainsi, à compter du 1er mars, il proposera une nouvelle adresse iconique à Agadir aux Dunes d’Or 4 étoiles qui devient Ôclub et qui bénéficiera d’ici là d’un programme de rénovation. L’adresse, bien connue de la distribution, était jusqu’ici exploitée par FTI Voyages. Auparavant, c’était un Framissima, et une locomotive du voyagiste toulousain.

Le tour opérateur (TO) français Ôvoyages mise sur le Maroc avec l’ouverture de 4 nouveaux Ôclubs. Outre hôtel l’Emblématique, hôtel les Dunes d’Or qui deviendra un Ôclub à partir du 1er mars, le voyagiste s’installe aussi à Taghazout où les acteurs français du segment club sont encore absents. Deux autres clubs sont proposés à Marrakech. Fort de ses engagements, le TO a lancé depuis le 23 janvier une campagne de promotion TV sur France télévisions en partenariat avec l’ONMT.

Ôvoyages ouvre également un nouvel Ôclub à Taghazout où le TO est le seul à offrir une adresse club francophone sur la station balnéaire, avec l’Ôclub White Beach Resort 5 étoiles. En effet, le tour opérateur fonde beaucoup d’espoir sur l’axe constitué d’Agadir, la première station balnéaire du Royaume, et de Taghazout, la nouvelle station balnéaire. L’objectif d’Ôvoyages est d’y provoquer un autre type de demande bien au-delà de la mythique Marrakech.

Pour autant, la capitale touristique du Royaume n’est pas en reste car deux adresses se situent à Marrakech : le Ôclub Aqua Fun Resort 4 étoiles dont le concept est totalement destiné aux familles avec ses nombreuses activités et surtout ses multiples et énormes toboggans et le Ôclub Zen Barcelo Resort Palmeraie and Spa 5 étoiles destiné aux clients ayant opté pour la formule à base de « Happythérapie ».

Avec désormais quatre adresses Ôclub où il dispose d’un stock moyen d’une centaine de chambres par unité, soit plus d’un tiers des capacités sur chaque produit, le TO a obtenu le soutien de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) pour lancer une campagne TV sur France télévisions regroupant France 2 et France 3, qui consiste à parrainer les annonces météo, y compris celles du début et de la fin du journal de 20h, ainsi que le feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Cette campagne a démarré le 23 janvier dernier et s’étalera sur trois semaines. A noter qu’en plus de ces produits, Ôvoyages a également pris des engagements terrestres sur différents hôtels et riads, dans tout le Maroc comme par exemple l’Amadil Beach 4 étoiles à Agadir ou l’hôtel du Golf Rotana Palmeraie 5 étoiles à Marrakech. Des stocks terrestres qui seront « complétés par la mise en place d’un programme de vols charters à destination d’Agadir » à compter d’avril et pendant les vacances d’été.

Il faut dire que cela fait plus d’une quinzaine d’années qu’Ôvoyages parie sur la destination Maroc. « ÔVoyages est dessus depuis 2005. Nous avions une belle collaboration avec le groupe Accor. En fait, nous avions lancé le Sofitel Agadir lorsque le groupe venait de prendre l’établissement et avions alors mis en place des avions gros porteurs de 220 sièges qui se posaient chaque semaine à Agadir. Par la suite, nous avons collaboré, entre autres, avec la chaine Atlas Hospitality, Barcelo avec qui ÔVoyages est le premier partenaire btob et le White et Aquafun de la chaine albatros avec qui nous avons tissé des liens forts pendant la période du Covid-19 », confie Samia Guenaoui-Benslimane, directrice générale du groupe Ôvoyages, qui a co-fondé le tour opérateur avec son mari Raouf Benslimane.

Issue d’une lignée de voyagistes (ses parents ont fondé Air Beach voyages, entreprise dans laquelle elle a fait ses armes et a réformée dans les années 90), la directrice générale du groupe Ôvoyages est une passionnée du Maroc. « Nous avons été les seuls à avoir signé des engagements sur le Maroc en pleine période de crise sanitaire parce que nous avons toujours cru en la destination et à son retour. Ôvoyages est certainement le TO français le plus engagé sur le Maroc et nous souhaitons, à terme, développer cette destination dans sa globalité. Le Maroc est une magnifique destination si riche et variée et les Français ont un attachement particulier pour le pays. Notre groupe a une excellente collaboration avec l’ONMT qui nous soutient dans notre déploiement sur le Maroc pour le marché français », souligne Samia Guenaoui-Benslimane.