Maroc. CMA CGM va-t-il ressusciter le pôle passagers de la Comanav ?

C’est Le Marin, hebdomadaire français spécialisé dans les informations maritimes, qui révèle l’information en exclusivité : la Stef, propriétaire de la compagnie maritime La Méridionale, a annoncé mardi 7 février avoir conclu un accord de cession avec la CMA-CGM. Cotée en bourse et aux prises avec des échéances financières, la maison-mère de La Méridionale a entamé des discussions à « un stade préliminaire ». Mais, selon Le Marin, la deal a été acté. Une déflagration en France, surtout à Marseille. L’information a aussi des résonances fortes dans le microcosme du transport maritime au Maroc. En effet, avec son rachat de La Méridionale, le troisième armateur mondial se dote d’une nouvelle filiale et renoue avec le transport des passagers en rachetant cette compagnie, qui traverse depuis des années des difficultés chroniques et opère notamment la desserte de Tanger.

Lire aussi | Le Maroc interdit les exportations de tomate, d’oignon et de pomme de terre vers l’Afrique de l’Ouest

Pour autant, la vente de La Méridionale est loin d’être une surprise au vu du parcours mouvementé de la compagnie ces deux dernières années. Les tout derniers événements en date attestent cette atmosphère fébrile. Ainsi, comme nous l’annoncions la semaine dernière, La Méridionale a pris la décision le 2 février d’arrêter dans les prochains jours la ligne Barcelone-Tanger avec le navire Pelagos (dernier départ prévu le 9 février) pour se recentrer sur Marseille-Tanger avec le Girolata.

Lancé en décembre 2020 puis opérée jusqu’à trois rotations hebdomadaires au moyen de deux ro-pax (le Girolata, d’une capacité de 606 passagers et 230 véhicules passagers, et le Pélagos avec 269 passagers et 75 véhicules), la ligne entre Marseille et Tanger, avait très bien démarré. Mais, cet élan sera contrarié par le contexte sanitaire puisque ce service n’a été possible que pendant cinq mois en raison de la pandémie. Ainsi, en février 2022, pour relancer la liaison entre Marseille et Tanger, La Méridionale, qui avait été autorisée à nouveau en avril 2022 à transporter des passagers sur cette liaison, a décidé d’intégrer Alicante (Espagne) comme nouvelle escale dédiée aux agrumes/primeurs avant de dédoubler le départ de Tanger en deux composantes : Marseille & Barcelone.

Lire aussi | Aucune hausse pour les prix des pâtes alimentaires et couscous dans les mois prochains

Aujourd’hui, avec ce rachat, CMA CGM revient pour la première fois depuis dix ans dans le trafic ferries. Faut-il y voir le retour au Maroc de CMA CGM dans le pôle à passagers qu’il a cédé à la Comarit deux ans après l’acquisition de la Comanav en 2007 ? Est-ce la motivation première du troisième armateur de la planète ? « En pleine pandémie (2020/2021), le retour par voie maritime des Marocains du monde a montré la nécessité stratégique de rétablir la flotte nationale de ferries dédiée au long cours. Par un curieux détour de l’Histoire, l’initiative providentielle de la CMA CGM autorise cet espoir, avec en toile de fond la domiciliation de ce secteur stratégique au sein de la Comanav en y adossant l’entrée de l’Etat au capital de cette dernière !», analyse Najib Cherfaoui, Expert portuaire et maritime.

Lire aussi | Séisme en Turquie : Six ressortissants marocains parmi les morts

Pour la petite histoire, c’est en 2007 que la CMA-CGM avait acheté la Comanav pour 200 millions d’euros, ce qui lui permet de disposer d’une part de quatre navires pour le fret Aknoul (1993−2010), Al Mansour (1998−2015), Oued Eddahab (1998−2013), Oued Ziz (1998) et d’autre part de quatre ferries MARRAKECH (1986−2013), Al Mansour (1998−2015), Ibn Batouta (1998−2015), Mistral Express (2005−2012), Bni Nsar (2008−2014). En février 2009, l’armateur français cède à la Comarit le pôle passagers de la Comanav (80 millions d’euros). Les quatre navires de la Comanav sont ainsi transférés à la Comarit qui les exploite sous la marque « Comanav Ferry ». Quatre ans plus tard, suite à des difficultés de trésorerie, la Comarit se trouve confrontée à des saisies conservatoires dans les ports européens, notamment l’Espagne et l’Italie ; ce qui entraine la disparition de Comanav Ferry, c’est-à-dire qu’il y a perte de l’héritage de 40 années d’expérience dans l’activité des ferries (1975-2013).